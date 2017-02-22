وفاة الفنان أحمد راسم مسموماً.. وهذه هي التفاصيل

لندن – القدس العربي

تلقى الوسط الفني في مصر نبأ وفاة الفنان أحمد راسم بالصدمة الأربعاء، وذلك رغم أنه كان يصارع المرض منذ فترة طويلة، لكن أحد زملائه في الوسط الفني فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف بأن راسم مات مسموماً بسبب خطأ طبي.

وقال الكاتب المسرحي محمود الطوخي إن راسم مات نتيجة لخطأ طبي، مضيفاً: “توفي مسموماً عقب حقنه بعقار خاطئ بمستشفى الهرم”.

وقال الطوخي في تصريحات صحفية إنه “متأكد من وفاة صديقه راسم بسبب خطأ طبي”، موضحًا أنه دخل المستشفى بسبب إرهاق، ولم يكن فى حالة صحية خطيرة، كما قيل، وأن المستشفى حقنه بعقار خاطئ مما أدى لوفاته مسموما.

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: “هو حالة من البراءة والنقاء والبهجة والاصالة والشهامة والشباب، الموهوب ابن البلد الجدع احمد راسم.. صاحبي تعب شوية .. ودوه مستشفى الهرم بتاعة الحكومة، إدوله حقنة بس يا خسارة .. الحقنة كانت غلط سمموه .. مات، ملعون يا وطن يا قاتل ولادك وأحلامهم”.

ورد الدكتور هاني راشد مدير مستشفى الهرم على الاتهام الموجه للمستشفى قائلًا: “إن راسم، دخل المستشفى بأزمة صحية استدعت دخوله الرعاية المركزة، لكنه لم يستجب للعلاج وتوفي”.

وأضاف إن “حالة راسم وقت دخوله المستشفى، كانت فشل كلوى وسكر وأزمة في القلب، وخراج في قدمه تسبب في ميكروب عالي، وحدث له هبوط الساعة الواحدة تسبب في وفاته”.