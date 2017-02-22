نقابة الصحافيين اليمنيين: 205 حالات انتهاك لحرية الصحافة خلال العام الماضي

صنعاء - د ب أ – أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين الأربعاء، عن 205 حالات انتهاك لحرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي.

وقالت النقابة في بيان، إن تلك الانتهاكات طالت صحافيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقاراً إعلامية وممتلكات صحافيين.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تورطت بـ 136 حالة انتهاك، فيما ارتكبت جهات حكومية وأمنية تتبع الحكومة “الشرعية” 12 حالة انتهاك، وارتكب التحالف العربي تسع حالات، في حين وزعت بقية الانتهاكات على جهات وفصائل مسلحة مختلفة.

وأضافت النقابة “وثقت النقابة 10 حالات قتل، و16 حالة شروع في القتل، و12 حالة تعذيب، و 42 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة واخفاء، و32 حالة تهديد وتحريض ضد الصحافيين”.

وحسب النقابة ، توزعت بقية الحالات بين الاعتداء على صحفيين ومقار اعلامية وممتلكات خاصة، وحجب لمواقع الكترونية محلية وخارجية، وكذا ايقاف بث قنوات فضائية، إلى جانب ايقاف مستحقات وايقاف عن العمل وفصل ومنع من الزيارة، وثلاث حالات مصادرة لمقتنيات صحافيين وأعداد صحافية .