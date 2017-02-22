مقتل والي تلعفر بضربة جوية عراقية غربي الموصل

بغداد - د ب أ- أعلنت دائرة استخبارات الحشد الشعبي في العراق الاربعاء، مقتل والي مدينة تلعفر في تنظيم الدولة الاسلامية في ضربة للطيران العراقي غربي الموصل.

وذكر فريق الاعلام الحربي للحشد الشعبي ، في بيان صحافي ، أن والي مدينة تلعفر عمار مصطفى يوسف قتل بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في قرية عين طلاوي غربي المدينة.

وشرعت فصائل الحشد الشعبي اليوم بتنفيذ المرحلة السادسة من عمليات تحرير الموصل في المناطق الموكلة للحشد غربي الموصل ومحاصرة مدينة تلعفر وتحريرها من التنظيم.