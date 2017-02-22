أردوغان يدعو أنصار الأحزاب السياسية إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية

أنقرة - الأناضول – وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، نداءً لأنصار كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، دعاهم فيها إلى التوحد والتصويت لصالح التعديلات الدستورية الهادفة لتعزيز مكانة تركيا ورفع مستوى الرخاء فيها.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها لدى حضوره حفل أقيم بالعاصمة أنقرة لتوزيع جوائر خدمات المقاولين الأتراك العاملين في الخارج.

ورداً على الانتقادات الموجهة للتعديلات الدستورية والادعاءات التي تقول بأنّ النظام البرلماني القائم لا يشوبه شيء، ويعمل بشكل جيد منذ أكثر من 10 سنوات، قال أردوغان: “صحيح أننا لم نواجه مشاكل كبيرة في عمل النظام البرلماني خلال الفترة السابقة، ولكن هذا ليس بسبب حسن النظام نفسه، إنما لأنّ الذين يديرون هذا النظام، هم أشخاص منسجمون فيما بينهم ويجتمعون حول مبدأ واحد ويسعون لتحقيق نفس الهدف”.

ولفت أردوغان إلى أن منظمة “بي كا كا” تقود حملة التصويت بـ “لا” في الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان/ أبريل المقبل، مشيراً الى أنّ هذه المنظمة تسعى منذ أكثر من 40 عام، إلى زعزعة أمن واستقرار تركيا.

وفي هذا السياق قال أردوغان: “المرء مع من أحب”، في إشارة منه إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يرفض التعديلات الدستورية ويشجع الشعب على التصويت بـ “لا” في الاستفتاء.

وأوضح أردوغان أنّ المقاولين الأتراك أنجزوا مشاريع بقيمة 340 مليار دولار في الخارج، وأنّ بلاده تحتل المرتبة الثانية عالمياً في قطاع خدمات المقاولات في الوقت الراهن.

ورغم إنجاز المقاولين الأتراك العديد من المشاريع الكبرى في الخارج وخاصة في الجغرافيا المحيطة بتركيا، إلّا أنّ أردوغان اعتبر أن فعاليات المقاولين لم تصل إلى المستوى المأمول مقارنةً مع الإمكانات والقدرات والخبرات المتوفرة لديهم.

وتابع أردوغان في هذا الخصوص قائلاً: “بينما تأخذ الشركات الكورية 21 بالمئة من المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتستولي الشركات الصينية على 17 بالمئة من الحصص، فإنّ الشركات التركية لم تحصل سوى على 8 بالمئة من المشاريع الموجودة في هذه المنطقة”.