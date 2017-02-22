أمير قطر يمنح وسام “الوجبة” للسفير التركي

الدوحة – الأناضول - منح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، وسام الوجبة، لسفير تركيا لدى الدوحة أحمد دمير أوك؛ تقديراً لدوره في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للسفير التركي بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد منح دمير أوك وسام الوجبة تقديراً لجهوده المبذولة، ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتمنى له التوفيق فيما سيوكل له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين قطر وتركيا مزيداً من التقدم والنماء .

ووسام الوجبة، يُمنح للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر.

من جهته، أعرب السفير التركي عن شكره لأمير قطر على هذا الوسام، وعلى جهود الدوحة وتعاونها المبذول في إنجاح دوره خلال فترة العمل.

وقال إن “العلاقات التركية القطرية وصلت في الأربع سنوات الأخيرة لذروتها”.

وأضاف أن تلك العلاقات انعكست إيجاباً على كافة المجالات وعلى رأسها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن “كل شيئ يحمل اسم تركيا له الأولوية والاحترام في قطر”.

وتولى دمير أوك مهام عمله كسفير لتركيا بقطر، في أكتوبر/تشرين أول 2013.