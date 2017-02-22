مسعود بارزاني يزور تركيا نهاية الأسبوع

اربيل - الأناضول – يزور رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني تركيا نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر دبلوماسية في الإقليم، إن بارزاني سيزور تركيا بعد الجولة الأوروبية التي يقوم بها، وسيلتقي خلال زيارته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وستبحث اللقاءات العلاقات بين تركيا والإقليم، وعملية تحرير الموصل وتلعفر من تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، ووجود منظمة بي كا كا في سنجار شمالي العراق.

وتعرب تركيا عن انزعاجها من وجود بي كا كا في منطقة سنجار، وكانت مصادر في حكومة الإقليم صرحت أن المنظمة ستخرج من المنطقة، إلا أن هذا لم يحدث.

كما ينتظر أن تتناول الزيارة الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة شمال العراق، والعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين تركيا وشمال العراق، والصادرات النفطية.