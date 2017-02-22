﻿الحمد الله يدعو حماس للعدول عن موقفها الرافض لإجراء انتخابات البلديات

رام الله – د ب أ- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأربعاء، حركة “حماس″ الإسلامية إلى العدول عن موقفها الرفض لإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية.

وقال الحمد الله ، خلال حفل لإطلاق أجندة السياسات الفلسطينية للأعوام 2022-2017 في رام الله ، إن إجراء الانتخابات المحلية هو “حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا”.

وأضاف أنه “لا يجوز لأي أحد أن يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الدستوري والقانوني بإجراء الانتخابات”.

وذكر الحمد الله أن حكومته أمهلت حماس أسبوعاً للرجوع عن رفضها إجراء انتخابات البلديات في قطاع غزة بعد توسط فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني.

وكانت حركة حماس رفضت قرار حكومة الوفاق بتحديد موعد 13 أيار/مايو المقبل لإجراء انتخابات البلديات بعد أن كانت مقررة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتم تأجيلها بقرار قضائي.

وأعلن مسؤولون في حماس أن الحركة لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة منذ 10 أعوام بدعوى أنها غير قانونية ولا تتم بالتوافق.

من جهتها أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن إرجاء عملية نشر سجل الناخبين التي كانت مقررة يوم السبت المقبل وفقاً للجدول الزمني لانتخابات البلديات المعلن مسبقاً.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن هذا التأجيل يأتي استجابة لتوجهات الحكومة إرجاء قراره بخصوص الانتخابات في قطاع غزة إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب فصائل تتوسط لدى حماس.

وكان مقرراً أن تجرى انتخابات البلديات في تشرين أول/أكتوبر الماضي على 391 مجلس بلدي في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الانقسام الداخلي في عام 2007.

إلا أن دعوى قضائية اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ دفع بالمحكمة العليا الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات في حينه.

وتجاوزت حكومة الوفاق هذا الوضع بإقرار قانون لإنشاء محكمة خاصة للبت في الطعون ضد القوائم الانتخابية بدلاً من محاكم المحافظات.