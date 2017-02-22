مسؤول تركي: السيطرة على مدينة الباب السورية مهمة لعملية الرقة

اسطنبول - رويترز – قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، إن انتزاع السيطرة على مدينة الباب السورية من تنظيم الدولة الإسلامية مهم لطرد التنظيم المتشدد من معقله في الرقة.

وأضاف كالين أن الحديث عن عدم وجود بديل لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في القتال ضد الدولة الإسلامية غير صحيح.

وتساند تركيا مجموعة من فصائل المعارضة السورية أغلبها من العرب والتركمان في شمال سوريا وتأمل أن توقف تقدم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها قوة معادية. وتحاصر قوات المعارضة الباب منذ أسابيع.