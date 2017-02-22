متحدث باسم إردوغان يدعو إسرائيل لوقف “المستوطنات غير المشروعة”
Feb 22, 2017
أنقرة – رويترز – دعت تركيا الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، إلى وقف ما وصفته “بسياسات الاستيطان غير المشروعة” على الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لإبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة.
وندد إردوغان في وقت سابق بقرار إسرائيل بتكثيف بناء المستوطنات في الضفة الغربية ووصفه بأنه “استفزاز مطلق”.
وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي عن خطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقننت كذلك بأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة بنيت على أراض فلسطينية خاصة وهو تحرك أثار إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لاحظوا ألكلمات التي تستعملها تركيا وغيرها من الدول في مخاطبة إسرائيل! “وقف سياسات ألإستيطان الغير مشروعة على ألأراضى الفلسطينية! وهل هناك مستوطنات تقام على ألأراضى الفلسطينية مشروعة؟ إنه إعتداء على أراضى الغير بالقوة. وفى مكان آخر يقول أردوغان إن بناء المستوطنات على ألأراضى الفلسطينية، إستفزاز مطلق وليس جريمة يعاقب عليها القانون الدولى!!! ألكل يساير إسرائيل ويختار الكلمات التي لا تستفزها.
وهل هناك مستوطنات مشروعة؟ كلمة مستوطنة بحد ذاتها تعبر عن عمل غير شرعي.