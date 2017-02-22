مقاتلات تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمال العراق

أنقرة – د ب أ – أعلن الجيش التركي الأربعاء، “تحييد” 15 من مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” في غارات نفذتها مقاتلات تركية على مواقعهم في ريف ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا ومنطقة زاب بشمال العراق.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان لرئاسة الأركان أن المقاتلات التركية استهدفت أمس “عدة مغارات في المناطق المذكورة، كانت العناصر الإرهابية تتحصن بداخلها”.

تجدر الإشارة إلى تركيا تصنف “منظمة حزب العمال الكردستاني” على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد.