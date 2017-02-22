وزير عراقي: النازحون من نينوى والحويجة بلغ 220 ألف شخص

بغداد- الأناضول – أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف، الأربعاء، أن أعداد النازحين من محافظة نينوى ومدينة الحويجة (بمحافظة كركوك)، ارتفعت إلى 220 ألف نازح.

جاء ذلك في تصريحات للوزير “الجاف” خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة التنمية الكندية، ماري كلود، التي تزور العاصمة بغداد، اليوم.

وقال الجاف “وصل عدد النازحين من نينوى والحويجة 220 ألف نازح، فيما عاد 63 ألف شخص (نازح) إلى مناطقهم المحررة من (مدينة) الموصل ونينوى”.

وأكد الوزير، أن “استعداد وزارة المهجرين لاستقبال النازحين جيدة، وتم تهيئة 12 وحدة إيواء طارئة لاستقبال النازحين”، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الجهات الأمنية لإغاثة النازحين.

فيما شدّد على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية لمساعدة العراق في المجال الإنساني، لأن العراق يدفع ثمن إرهاب دولي”.

من جانبها، أفادت الوزيرة “كلود” خلال المؤتمر الصحافي، أن بلادها “لديها التزام بدعم المنطقة بصورة عامة والعراق بوجه خاص في المجال الإنساني”.

وتتوقع الحكومة نزوح قرابة 250 ألف شخص من الموصل، ذات الأغلبية العربية السنية، على ضوء العملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية، لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي من الموصل آخر معاقل تنظيم “الدولة” في نينوى (شمال)، بعد نحو أكثر من شهر على توقف العمليات العسكرية في أعقاب استعادة الجانب الشرقي للمدينة.

ولا يزال “الدولة” يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك، ويضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، في حين تحكم قوات البيشمركة قبضتها على بقية أجزاء المحافظة.