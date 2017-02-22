مقتل أربعة وإصابة أكثر من 20 في انفجار جنوب شرق أفغانستان

أفغانستان - د ب أ – قتل أربعة أشخاص على الاقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار وقع بإقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاربعاء.

وذكر مسؤولو الحكومة المحلية أن الحادث وقع عصر اليوم بمنطقة جاني خيل.

وأكد حاجي نعيم، الحاكم الاداري للمنطقة وقوع الحادث بأحد الاسواق.

وأضاف أن دراجة نارية كانت معبئة بالمتفجرات انفجرت، مما أدى إلى مقتل أربعة على الاقل وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وتابع نعيم أن الضحايا جميعهم مدنيون، لكن شهود عيان يقولون إن بعض رجال الشرطة كانوا أيضا منتشرين في المنطقة وقت وقوع الحادث.