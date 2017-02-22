الاكتئاب يزيد فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي

اسطنبول – الأناضول

حذّرت دراسة كندية حديثة، من أن الاكتئاب يجعل مرضى الصدفية، عرضة للإصابة أكثر من غيرهم بمرض التهاب المفاصل الصدفي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كالغاري الكندية، ونشروا نتائجها الأربعاء، في دورية (Investigative Dermatology) العلمية.

وراجع فريق البحث، السجلات الطبية لأكثر من 70 ألف من مرضى الصدفية، لكشف العلاقة بين الاكتئاب والتهاب المفاصل الصدفي.

ووجدوا أن مرضى الصدفية الذين أصيبوا بالاكتئاب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي بنسبة 37? عن غيرهم.

وقال الباحثون إن الاكتئاب شائع بين مرضى الصدفية، كما أنه يرتبط بزيادة الالتهابات، لذالك فإن المصابون به أكثر عرضة لالتهاب المفاصل الصدفي الذي يسبب تورم المفاصل وتقشر الجلد.

وتعتبر الصدفية من بين أشهر أمراض الجلد شيوعًا حول العالم، وتتمثل أعراضها على الأغلب فى تقرحات قشرية حمراء ملتهبة على الجلد، أو لويحات عادة ما تسبب وخزا أو مؤلمة للغاية.

ويعاني نحو 7.5 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من الصدفية، التي قد تسبب عدوى في العائلات، لكن الكثير من الأفراد لا يسعون للحصول على الدواء.

وكانت دراسة سابقة حذرت من أن الاكتئاب والتوتر، يزيدان من خطر إصابة كبار السن بالسكتة الدماغية.