بايرن يعين مساعد أنشيلوتي مديرا للكرة بقطاع الشباب في النادي

ميونخ – د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الأربعاء أن هيرمان جيرلان المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق سيتولى مهمة مدير الكرة في مركز قطاع الشباب بالنادي بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

ويتولى جيرلان هذا المنصف فيما يتولى يوخين ساور منصب المشرف العام على المركز بعد عمله مؤخرا كمدير تنفيذي لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال كارل هاينز رومينيجه نائب رئيس نادي بايرن : “نثق بأنه مع تولي هيرمان وساور المسؤولية ، نكون قد وضعنا مسؤولية هذا المركز بين أيد خبيرة”.

ومن المنتظر أن يعلن فولفجانج دريملر رئيس المركز حاليا اعتزاله في نهاية الموسم الحالي فيما سيترك هايكو فوجل عمله في هذا القطاع وفي فريق بايرن للهواة باتفاق مع مسؤولي النادي.