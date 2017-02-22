تركيا: إردوغان وترامب قد يجتمعا قبل مايو

أنقرة – رويترز – قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، إن الترتيبات جارية للقاء بين إردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مايو أيار.

وقال المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة، إن من شبه المؤكد أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي لكن الجهود تتركز على ترتيب اجتماع بينهما قبل ذلك الموعد.

وتابع كالين أن قرار القبارصة اليونانيين الاحتفال بذكرى استفتاء على الانضمام لليونان أجري قبل أكثر من 60 عاماً، ستكون له آثار سلبية على محادثات إعادة توحيد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقال كالين الذي تحدث بعد ورود تقارير عن أن القبارصة الأتراك لن يحضروا اجتماعاً بين الطرفين مقرراً هذا الأسبوع إنه يأمل أن يتراجع القبارصة اليونانيون عن قرارهم وقال إن الأمر يرجع لهم في اتخاذ الخطوة التالية.