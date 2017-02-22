الإمارات تطلب تأجيل خليجي 23

دبي – د ب أ

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بطلب تأجيل بطولة كأس الخليج القادمة (خليجي 23)، والتي تستضيفها قطر من 22 كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك لمدة أسبوع واحد نظرا لتعارض الانطلاقة مع استضافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة ، في تصريحات إعلامية أن الطلب جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي ، لتزامن إقامة البطولة مع موعد النسخة الرابعة عشرة لكأس العالم للأندية والتي تستضيفها أبو ظبي خلال الموعد نفسه ، مضيفا “ننتظر رأي الاتحاد الخليجي بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح بن غليطة أن الشركة المروجة للبطولة الخليجية لا تزال تدرس عروض تسويق البطولة تلفزيونيا ، وسيتم طرح تصورها خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الخليجي.

ونفى بن غليطة بث منافسات البطولة حصريا على إحدى القنوات التلفزيونية ، وقال : “هذا كلام سابق لأوانه ، وسوف يتبلور الموقف خلال الفترة المقبلة”.

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