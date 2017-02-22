أنقرة تقترح عقد قمة مع الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات التفاوض

وارسو - الأناضول – قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إنه لم يعد ممكناً احراز أي تقدم في ملفات التفاوض الخاصة بالعضوية، دون عقد قمة تركية أوروبية.

واعتبر جليك، خلال تصريح صحافي في مطار العاصمة البولندية وارسو، أن “الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع رؤية لعلاقاته مع تركيا”.

وانتقد جليك عدم وجود سياسة أوروبية تجاه تركيا، وعدم توجيه دعوة إلى الدول، التي تتفاوض من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي، لحضور الاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد اتفاقية روما المؤسسة للاتحاد.

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة، إثر إقرار البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع قرار غير ملزم يوصي بتجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد؛ بدعوى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.