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المعارضة السورية: النظام وإيران يعرقلان مباحثات السلام في جنيف

Feb 22, 2017

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جنيف – د ب أ – قال المتحدث باسم المعارضة السورية أحمد رمضان الأربعاء، إن الحكومة السورية وإيران يعرقلان مباحثات السلام في جنيف من خلال العمليات العسكرية .

وأضاف المتحدث في جنيف، قبل المباحثات المقررة مع الحكومة التي سوف تبدأ الخميس ” هناك خطة إيرانية، يدعمها النظام، لتقويض المفاوضات عبر التصعيد العسكري “.

وأضاف أن الموقف مشابه للمباحثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة العام الماضي، عندما انسحبت المعارضة في نيسان/إبريل الماضي للاحتجاج على تصعيد القوات الحكومية لهجماتها .

وتتوقع الأجندة التي وضعها مجلس الأمن الدولي أن تركز المفاوضات بين المعارضة والحكومة على تشكيل هيكل إدارة انتقالي ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات.

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