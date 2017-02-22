المعارضة السورية: النظام وإيران يعرقلان مباحثات السلام في جنيف

جنيف – د ب أ – قال المتحدث باسم المعارضة السورية أحمد رمضان الأربعاء، إن الحكومة السورية وإيران يعرقلان مباحثات السلام في جنيف من خلال العمليات العسكرية .

وأضاف المتحدث في جنيف، قبل المباحثات المقررة مع الحكومة التي سوف تبدأ الخميس ” هناك خطة إيرانية، يدعمها النظام، لتقويض المفاوضات عبر التصعيد العسكري “.

وأضاف أن الموقف مشابه للمباحثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة العام الماضي، عندما انسحبت المعارضة في نيسان/إبريل الماضي للاحتجاج على تصعيد القوات الحكومية لهجماتها .

وتتوقع الأجندة التي وضعها مجلس الأمن الدولي أن تركز المفاوضات بين المعارضة والحكومة على تشكيل هيكل إدارة انتقالي ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات.