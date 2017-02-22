القبض على حارس للسياسي المعادي للإسلام فيلدرز بتهمة إفشاء أسرار لعصابة مغربية هولندية

لاهاي- د ب أ- ألقت السلطات الهولندية القبض على أحد الحراس الشخصيين للسياسي الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز للاشتباه في إفشائه أسرارا.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية الأربعاء في لاهاي: إن هناك اشتباها في تسريب الشرطي معلومات سرية لعصابة مغربية هولندية، لكنه أضاف أن تسريب هذه المعلومات لم يعرض أمن السياسي المعروف بمعاداته للإسلام، للخطر.

واتسم رد فعل فيلدرز بالغضب وكتب على تويتر: “إذا لم يعد في مقدوري أن أثق ثقة عمياء في الخدمة التي يتعين عليها حمايتي، فلن يكون في مقدوري أن أعمل”.

وفي أعقاب محادثة مع رئيس الوزراء مارك روته، بدا فيلدرز أكثر هدوءً وكتب: “كانت مسألة خطيرة ولحسن الحظ كان التصدي لها من قبل مجلس الوزراء،جادا”.

ووفقا للبيانات، فإن الشرطي المقبوض عليه لم يكن حارسا مباشرا لفيلدرز، لكنه كان على الأرجح لديه إمكانية الوصول إلى عناوين أماكن إقامته.

يذكر أن السياسي اليميني الشعبوي(53 عاما) مهدد بسبب انتقاداته الحادة للإسلام، ويخضع منذ أكثر من عشرة أعوام لحماية شخصية صارمة.