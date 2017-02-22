لافروف يطالب بإشراك الأكراد في المفاوضات المقبلة لإحلال السلام في سوريا

موسكو- د ب أ- حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إشراك الأكراد في المفاوضات المقبلة الخاصة بإحلال السلام في سوريا.

وقال لافروف الأربعاء في موسكو إن البحث عن حل للصراع في سوريا يتطلب إشراك كل أطياف المعارضة السورية “ولن يتم هذا الأمر بطبيعة الحال بدون الأكراد”.

تأتي هذه التصريحات قبل لقاء ممثلي الحكومة والمعارضة السورية في سويسرا الخميس بوساطة الأمم المتحدة، وسيجري الجانبان محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.

وكانت روسيا توسطت مؤخرا بمشاركة إيران وتركيا في عقد اجتماعين تحضيريين لمحادثات الغد، في كازاخستان، بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله في البرلمان الروسي، إن مهمة القوات المسلحة الروسية في سوريا ناجحة “وقد تم منع انهيار الدولة السورية كما أن الحرب الأهلية تم إيقافها تقريبا”.

وكانت روسيا وتركيا توسطتا نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي لوقف إطلاق النار في سوريا، غير أن هذه الهدنة هشة، وتواجه روسيا اتهامات بأنها لا تستهدف بغاراتها الجوية في سوريا الإرهابيين وحسب بل تستهدف أيضا المعارضة المعتدلة، بينما ترفض روسيا هذه الاتهامات.