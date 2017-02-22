السجن لتسعة أشخاص ادينوا بالترويج والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية في الأردن

عمان- أ ف ب- اصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام و15 عاما على تسعة أشخاص مؤيدين لتنظيم الدولة الاسلامية أو مرتبطين به بعد ادانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات ارهابية داخل المملكة، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة في ثلاثة قضايا منفصلة، على ثمانية اشخاص مرتبطين إلى تنظيم الدولة الاسلامية أو ينتمون اليه وادينوا “بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية”.

ويفيد محضر الاتهام في القضية الاولى ان أربعة من هؤلاء تربطهم صلة قرابة ومرتبطين بالتنظيم الجهادي، خططوا لضرب حافلة تقل جنودا اردنيين في الزرقاء (شمال شرق عمان).

وفي القضية الثانية، صدر الحكم بالسجن على شخص ينتمي للتنظيم و”خطط للقيام بتفجير في مطار ماركا العسكري (شرق عمان) باستخدام حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة وسامة”.

اما في القضية الثالثة فقد ادين ثلاثة مؤيدين لنظيم الدولة الاسلامية لانهم خططوا لضرب خطوط كهرباء تربط غور الأردن بالضفة الغربية وسفارات أجنبية بواسطة عبوات ناسفة.

واخيرا، حكمت المحكمة في قضية رابعة على متهم عشريني بالسجن مع الاشغال الشاقة ثمانية اعوام بعد ادانته “بالترويج لافكار جماعة ارهابية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، في اشارة إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وبدأ الأردن اعتبارا من الشهر الماضي بتشديد العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم.

وشدد الأردن منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/ مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك.

وعقب سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شددت المملكة اجراءاتها الأمنية ضد “الفكر المتطرف” كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.