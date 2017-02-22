الرئيس اليمني: السعودية خصصت 10 مليار دولار لإعادة اعمار المحافظات المحررة في اليمن

صنعاء- (د ب أ): قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية، خصصت 10 مليار دولار لإعادة اعمار المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم، منها مليارا دولار كوديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال حديث له خلال ترؤسه اجتماعا في مدينة عدن، جنوبي اليمن، ضم رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومسؤولين محليين، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية الشرعية.

ووجه هادي حكومته بوضع الاولويات الملحة في الاعتبار، ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها “ليلمس المواطن اعمال التحول ويستشعر تواجد السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء”.

وتابع “إن معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في الحوثي وصالح، ومن ساندهم وسننتصر حتما لأننا دعاة حق ونحمل هم وطن ومشاريع بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله”.

وتشهد اليمن منذ نحو عاميين حربا عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، وقوات الجيش الموالية لهادي مسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة أخرى، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.