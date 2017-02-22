رئيس اوكرانيا يشيد بمحادثات هاتفية “ناجحة” مع ترامب

كييف- أ ف ب- تحدث رئيس اوكرانيا بيترو بوروشنكو الاربعاء عن محادثتين هاتفيتين “ناجحتين جدا” مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مبديا ثقته باقامة علاقات قوية مع واشنطن.

وقال بوروشنكو اثناء اجتماع مع المسؤولين في الجيش الاوكراني “اجريت محادثتين ناجحتين جدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وكان ترامب الذي تولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير اشار مرارا إلى تقارب مع روسيا اثناء حملته الانتخابية، ما أثار قلق كييف التي تتهم موسكو بدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا، الامر الذي تنفيه روسيا.

وعبر الرئيس الاوكراني عن “سعاده للطريقة التي نجري فيها الحوار مع الادارة الأمريكية”.

واوضح أن اللقاء مع نائب الرئيس الامريكي مايك بينس على هامش مؤتمر الامن في ميونيخ نهاية الاسبوع الماضي كان “في غاية الاهمية”.

واعتبر أن “مفتاح السلام ليس في اوكرانيا انما في موسكو”.

واتهم مجددا روسيا بانتهاج “سياسة عدوانية” تجاه اوكرانيا مؤكدا انه “بالنسبة (لفلاديمير) بوتين لا توجد حدود” بين البلدين.

وتابع “انه لا ينظر الينا باعتبارنا اوكرانيين وكامة منفصلة وشعب منفصل” عن روسيا.

وبعد اكثر من اسبوعين من تصاعد العنف الذي اوقع 30 قتيلا وانهى عمليا آخر هدنة، اعلن مساء السبت عن وقف جديد لاطلاق النار من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاوكراني بابلو كليمكين. ودخل حيز التنفيذ الاثنين في شرق اوكرانيا.

ويبدو ان الهدنة محترمة نسبيا رغم استمرار اشتباكات متقطعة.