سلطات الاحتلال تمنع خمسة نواب أوروبيين من دخول قطاع غزة

رام الله- أ ف ب- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاربعاء خمسة نواب أوروبيين من دخول قطاع غزة المحاصر منذ عشر سنوات، بحسب ما اعلن النواب.

وقال النائب القبرصي في البرلمان الأوروبي نيوكليس سيليكيوتيس في بيان إن “رفض السلطات الإسرائيلية التعسفي (دخول وفد البرلمان الاوروبي) أمر غير مقبول”.

ومنع الوفد من زيارة القطاع الفقير والمحاصر عدة مرات منذ عام 2011، بحسب البيان الذي اشار إلى استثناء واحد حيث تم السماح لرئيس اللجنة المسؤول عن ميزانية البرلمان الأوروبي بالقيام بزيارة قصيرة.

ودان البيان الرفض المستمر لدخول النواب الأوروبيين من جانب إسرائيل، متسائلا “ما الذي يوجد هناك لاخفائه عنا؟”.

وتسيطر إسرائيل على كافة مداخل قطاع غزة ما عدا على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.

ومن جهتها، اكدت الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في رد مكتوب لوكالة فرانس برس أن اعضاء البرلمان الأوروبي ليسوا من بين من يسمح لهم بالدخول إلى القطاع.

وقالت الادارة المدنية إن “السياسة الاسرائيلية تسمح للمسؤولين المهنيين أو الانسانيين بالانتقال بين إسرائيل وقطاع غزة من أجل تطوير الاقتصاد والبنية التحتية، بالاضافة إلى الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية أو اسرائيل”.

ورأى سيليكيوتيس أن “هذه التفسيرات غير مقبولة” داعيا “المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة”.

وكان وفد البرلمان الأوروبي يريد الاطلاع على جهود اعادة الاعمار في القطاع الذي شهد منذ 2008 ثلاث حروب اسرائيلية.

تسيطر حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة الذي يعمه الفقر والبطالة ويعاني من ركود اقتصادي وأزمة انسانية.

والحصار البري والبحري والجوي الذي فرض في حزيران/ يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، تم تشديده في حزيران/ يونيو 2007 اثر سيطرة حماس على القطاع.

وتقفل مصر معبر رفح، المتنفس الوحيد مع الخارج والذي يفتح على فترات متقطعة.