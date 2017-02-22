المعارضة السورية تطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع النظام

جنيف ـ أ ف ب: أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط الأربعاء في جنيف أن المعارضة تطالب “بمفاوضات مباشرة” مع النظام السوري على ان تبدأ بمناقشة “هيئة حكم انتقالي”.

وقال المسلط “نطالب بمفاوضات مباشرة (…) نحن هنا لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالي”. وتشارك الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في مفاوضات جنيف التي تبدأ الخميس برعاية الامم المتحدة.

وخلال الجولات الثلاث السابقة من المحادثات التي عقدت في جنيف في شباط/فبراير واذار/مارس ونيسان/ابريل 2016، لم ينجح وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في جمع مندوبي المعارضة والحكومة حول طاولة واحدة.

هذه المرة، قال انه يأمل أن يوافق الجانبان على الجلوس حول طاولة واحدة لإجراء محادثات مباشرة. لكنه بدا حذرا الاربعاء خلال لقائه الصحافيين.

وقال في هذا الصدد “أولا أريد أن أتحدث إلى الوفود صباح الغد (الخميس) في الاجتماعات الثنائية”.

واشار المسلط الى ان المعارضة كانت طلبت اجراء محادثات مباشرة في الجولة الأخيرة في نيسان/ابريل.

وتطالب المعارضة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد وإنشاء هيئة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات.

والنظام على استعداد لقبول اجراء انتخابات بعد التوصل الى حل لكن ليس لمناقشة مصير الرئيس.