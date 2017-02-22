﻿ «أرامكو» السعودية تطلب مساعدة «مورغان ستانلي» و«جيه.بي مورغان» في الطرح العام الأولي لأسهمها

لندن – رويترز: قال مصدر مطلع ان شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» طلبت من مصرفي «جيه.بي مورغان تشيس آند كو» و»مورغان ستانلي» المساعدة في طرحها العام الأولي المزمع، وقد تطلب مساعدة بنك آخر على صلة بالمستثمرين الصينيين.

وانضم البنكان الأمريكيان إلى بنك الاستثمار «مويليس آند كو» في الاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

وذكر المصدر أن بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» بدا المنافس الرئيسي على الاضطلاع بدور في الطرح، ضمن قائمة تضم خمسة بنوك قد توفر حلقة وصل مع المستثمرين الصينيين وهو جزء مهم في الطرح، مضيفا أن البنوك الأربعة الأخرى صينية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر إنه لا يزال من المحتمل تعديل القائمة النهائية للبنوك المشاركة.

ويمثل طرح «أرامكو» إحدى ركائز الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية وتعرف باسم «رؤية المملكة 2030»، والرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن المرجح إدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، في بورصة الرياض وفي سوق أو اثنتين من الأسواق العالمية.

وأحجمت «أرامكو» عن التعليق، وكذلك «مورغان ستانلي» و»جيه.بي مورغان» و»إتش.إس.بي.سي».

كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قالت في وقت سابق انه تم اختيار «مورغان ستانلي» و»جيه.بي مورغان» و»إتش.إس.بي.سي» للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح.

وقالت مصادر في القطاع في السعودية الشهر الماضي ن بنك «سيتي غروب» من بين من طلبت منهم «أرامكو» تقديم عروض للمنافسة على الدور الاستشاري.

ويقود خطة الطرح الأولي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على سياسات الاقتصاد والطاقة في المملكة. وفي العام الماضي قال انه يتوقع أن يقيم الطرح الأولي أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار وقد يزيد هذا الرقم عن ذلك في نهاية المطاف.

وتدرس السعودية خيارين لإعادة هيكلة «أرامكو» حين تبيع أسهما في الشركة العام المقبل، إما تحويلها إلى مجموعة صناعية عالمية عملاقة، أو شركة نفط دولية متخصصة، وفقا لما قالته مصادر مصرفية ومن القطاع.

وذكرت مصادر مطلعة هذا الشهر أن «أرامكو» عينت أيضا شركة «وايت آند كيس» الدولية للمحاماة – التي تربطها علاقة طويلة الأمد بشركة النفط الحكومية – مستشارا قانونيا في الطرح الأولي.

وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) يوم الاثنين الماضي ان السعودية تفضل إدراج أسهم «أرامكو» في نيويورك، بينما تدرس إدراجها أيضا في لندن وتورونتو.

وكانت مصادر قالت ان شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضا مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي مـحتمل.

… وتتصدر المهتمين بشراء وحدة تركية من «أو.ام.في» النمساوية

الخُبَر – رويترز: قالت مصادر مطلعة ان من المعتقد أن شركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية تتصدر المهتمين بشراء شركة «بترول أوفيس» التركية العاملة في قطاع محطات الوقود من مجموعة «أو.ام.في» النفطية النمساوية. وقال أحد المصادر الذي طلب عدم نشر اسمه انهاقدمت عرضا وفي انتظار النتيجة.

وقال متحدث باسم «أو.ام.في» ان الشركة تلقت عروضا مؤكدة لشراء «بترول أوفيس» التي حققت مبيعات بنحو عشرة مليارات يورو (10.5 مليار دولار) في 2015، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم «أرامكو» ان الشركة لا تعلق على الشائعات أو التكهنات.

وقالت مصادر أخرى مطلعة إن شركة «سوكار» النفطية الحكومية في أذربيجان قدمت عرضا أيضا.

ويوفر تملك عدد كبير من محطات البنزين في تركيا لـ«سوكار» منفذا طبيعيا لبيع منتجات مصفاة ستار التي تبنيها في تركيا وتتطلع إلى الانتهاء منها العام المقبل. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي استحوذت «سوكار» على منشأة «ألياجا» للتخزين في تركيا من «أو.ام.في». ولم يتح على الفور الحصول على تعقيب من الشركة الأذرية. وكانت «أو.ام.في» قالت الشهر الماضي إنها تتوقع الانتهاء من بيع «بترول أوفيس» في 2017.

وقال سداد الحسيني، المسؤول التنفيذي السابق لدي «أرامكو» ان «بترول أوفيس» توفر منفذا آمنا على المدى الطويل للمنتجات المكررة في سوق ملاصقة لعمليات الشركة السعودية العملاقة. وتعتزم أرامكو زيادة الطاقة التكريرية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو 5.4 مليون في الوقت الحالي كي تصبح أقرب إلى أسواقها الرئيسية وتزيد حضورها في قطاع التكرير العالمي.

كانت «أو.ام.في» قالت العام الماضي إنها ستعرض وحدتها التركية للبيع في إطار مسعى للتركيز على أنشطة المنبع في إنتاج النفط والغاز، وكذلك أنشطة المصب المتكاملة للتكرير والبيع والتوزيع. وأسعار الوقود في تركيا من بين الأعلى في أوروبا، لكن الضرائب والقواعد التنظيمية تترك هامش ربح ضئيلا لشركات البيع بالتجزئة البالغ عددها 70 شركة. ووفق أحدث بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، فقد باعت «بترول أوفيس 530 ألفا و206 أطنان من البنزين والديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني وتبلغ حصتها من السوق التركية 22.7 في المئة. وفي 2015 تصدرت الشركة السوق التركية بحصة تبلغ 24 في المئة ببيع 5.95 مليون طن من الوقود. ولديها نحو ألفي محطة بنزين ومصنع للزيوت المعدنية، و11 منشأة لغاز البترول المسال، وسعة تخزين تفوق 1.17 مليون متر مكعب وفقا لموقعها على الانترنت.

(الدولار يساوي 0.9511 يورو).