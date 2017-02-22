﻿تحسن التزام شركاء «أوبك»باتفاق تخفيض إنتاج النفط

لندن – رويترز: قالت مصادر في «أوبك» أمس الأربعاء ان الأحد عشر منتجا للنفط الذين انضموا إلى اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار قد حققوا 60 في المئة على الأقل من التخفيضات التي تعهدوا بها وهو ما يفوق التقديرات الأولية.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا إعتبارا من أول يناير/كانون الثاني من أجل دعم الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.

وتمت مراجعة أرقام الالتزام خلال اجتماع في فيينا أمس حضره مسؤولون من الدول المكلفة بمراقبة مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها، وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من «أوبك»، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من غير الأعضاء. وحضرت أيضا السعودية بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة.

وقال مندوب في أوبك «يظهر هذا الاجتماع جدية أوبك وغير الأعضاء في تنفيذ الخفض المتفق عليه.»

وقال مندوبان في المنظمة ان درجة التزام روسيا والدول العشر الأخرى وفقا لحسابات «أوبك» تقدر بنحو 66 في المئة، في حين قال ثالث إنها لا تقل عن 60 في المئة. كانت التقديرات السابقة لا تزيد على 40 في المئة.

وناقش الاجتماع أيضا التزام «أوبك» نفسها الذي أشارت تقديرات من مؤسسات حكومية وشركات استشارية ووسائل إعلام القطاع في إلى أنه يتجاوز التسعين بفي المئة، وهو مستوى قياسي وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ويرجع انخفاض مستوى التزام الدول غير الأعضاء حتى الآن إلى أسباب منها أن روسيا تطبق الاتفاق بشكل تدريجي، وهي أكبر منتج غير عضو يتعاون مع «أوبك.”

وقالت روسيا إنها ستتدرج في تطبيق حصتها من الخفض بدلا من تنفيذها في الشهر الأول من الاتفاق. وقد عمدت في يناير إلى خفض المعروض 100 ألف برميل يوميا. وتعهدت موسكو في الاتفاق بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.