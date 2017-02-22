﻿لبنان يتطلع لإقرار أول موازنة منذ 12 عاما

بيروت – الأناضول: يبحث لبنان إقرار أول موازنة له خلال العام الجاري، بعد اثني عشر عاماًمن الاعتماد على موازنة واحدة، والتي تعود للعام 2005، وتدخل عامها الثاني عشر دون تغيير منذ مطلع 2017.

يقول البنائب نبيل دو فريج، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، ان «آخر موازنة أنجزت في لبنان تعود إلى العام 2005، والبلاد منذ ذلك الوقت تعتمد على نفس الموازنة».

وكانت نفقات لبنان في ذلك الحين، بلغت 10 تريليون ليرة لبنانية (6.6 مليار دولار)، أما اليوم فإن النفقات الجارية للدولة تبلغ 24 تريليون ليرة لبنانية (15.9 مليار دولار).

أما مداخيل الدولة فقد بلغت مؤخراً 16.500 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار سنوياً) ما يعني أن العجز يقترب من 8 تريليون ليرة (5.2 مليار دولار)، حسب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني.

وأضاف دوفريج في مقابلة أمس «منذ العام 2005 وحتى اليوم لم تفرض الدولة أية ضريبة جديدة على المواطنين، فالموازنة كانت غائبة، ومصروف الدولة كان يزداد.. مثلاً عند انخفاض سعر البترول، انخفضت عائدات الضريبة على القيمة المضافة وهذا تراجع في مدخول الدولة».

وأضاف «اليوم ومع العمل على إنجاز موازنة جديدة، يتم البحث عن أموال، والبعض يتحدث عن فرض ضرائب جديدة، لكن هذه الضرائب لن تصنع فرقاً، وهنا أعطي على سبيل المثال اقتراح رفع الضرائب 500 في المئة على الكحول وهذه الضريبة ستخسر الدولة ولن تزيد الأرباح، لأن هذه الضريبة المرتفعة ستشجع على التزوير والتهريب». وضرب مثالاً سابقاً يعود لفترة تولي رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منصبه في لبنان الذي خفض حينها ضريبة الدخل من 30 في المئة إلى 10 في المئة، «ومع ذلك ارتفع مدخول الدولة من تلك الضريبة، بفعل توقف التهرب الضريبي وبات الجميع يصرح عن مدخوله كما هو». وأشار دوفريج إلى حلول بديلة عن الضرائب وقال «نحن في بلد يشهد مؤشرات اقتصادية ومالية سلبية، خاصة مؤشر الاستهلاك الذي لا يتحمل أية زيادة على الضرائب، وبالتالي الحل يكون بأن تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص للخدمات، وتتحول الدولة من دولة تقوم بالخدمات، إلى دولة تشرع وتراقب القطاع الخاص».

وتابع القول «بموازة ذلك، تقوم الدولة بشكل أساسي في محاربة الفساد بالفعل وليس بالقول، وأن تصدر قوانين تشجع المستثمر اللبناني والأجنبي على الاستثمار في لبنان».

ويرجع السبب الرئيس لعدم إقرار أية موازنة منذ مطلع 2006 إلى حدوث تجاوزات داخل البلاد مرتبطة بالمال العام، وبعض الاختلالات الاقتصادية والمالية.

وقال محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ان الهدر في البلاد نتيجة الفساد يقدر بنحو 5 – 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً.

وأضاف أن الدولة تخسر على سبيل المثال من تهريب السجائر حوالي 800 مليون دولار سنوياً، «أما سوق الهاتف الخلوي فإن 90 في المئة منها مهربة، وسوق الكمبيوتر 60 في المئة مهرب.. بالتالي على السياسيين في لبنان أن يتفقوا على مكافحة الفساد قبل الحديث عن الضرائب».

وقال شقير «لا يجوز أن يدفع المواطن الضريبة دون أن يدفعها مواطن آخر، وعلى الدولة أن تكون قادرة على جباية الضرائب من كل اللبنانيين دون استثناء». واقترح «أن تقر الحكومة اللبنانية الموازنة الآن، وتبحث لاحقاً موضوع سلسلة الرتب والرواتب (زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام، بمساعدة شركات عالمية متخصصة) بالتنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية».

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بلغ الدين العام الاجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، حسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان.

وتواصل الحكومة اللبنانية اجتماعاتها هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى إقرار موازنة عامة للبلاد، وسط متابعة للبنانيين المتخوفين من فرض ضرائب جديدة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تعيشها البلاد، خصوصاً في ظل وجود أكثر من مليون ونصف نازح على الأراضي اللبنانية.