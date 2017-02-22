﻿هيئة الإعلام الأردنية تنفي منع بث فيلم «إن شاء الله استفدت»… والمخرج: مُنع بدعوى «الإساءة لهيبة الدولة» رغم حصوله على دعمها

عمان – «القدس العربي»: نفى مدير هيئة الإعلام الأردني محمد القطيشات منع الهيئة عرض فيلم ‘إن شاء الله استفدت» .

وقال إن الهيئة علمت بأن الفيلم عُرض في الهيئة الملكية للأفلام، وهو يعرض لغايات غير تجارية، مضيفاً «أن أي فيلم يرغب صاحب الملكية الفكرية في عرضه لأغراض تجارية يجب أن يتقدم بطلب لهيئة الإعلام لإجازة هذا المصنف وهو إجراء روتيني».

وأشار إلى أن الغاية من عرضه للهيئة التأكد من عدم بث أي لقطات تخل بالآداب العامة أو غيرها من المقاطع المرفوضة. غير أن أكد أنه «عند البحث تبين للهيئة أن صاحب الفليلم لم يقدم لها طلب رسمي لإجازته،وأن الفيلم لم يدخل إلى الهيئة،و لم يُشاهد من قبل موظفيها، وبالتالي، لم يصدر قرار بمنع أو تداول هذا المصنف». وشدّد على أنه «في حال توافر قرار لدى الهيئة فلن تتوانى عن إعلانه للملأ ودون خجل».

وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن معايير قانونية محكومة بالقانون الصادر عن مجلس الأمة، مؤكدا أن الهيئة ستتبع المعايير القانونية بعد عرض الفيلم عليها، و أنها لا تطلب الأفلام لرؤيتها إلا إذا طلب صاحب الفيلم بثه في دور العرض بحسب موقع «عمون» الإلكتروني المحلي.

وحول البيّان الصادر عن مخرج الفيلم محمود المساد، والذي أكد فيه «أن من أسباب عدم بث الفيلم هو اتهامه بالإساءة لهيبة الدولة»، رد القطيشات: «لم نر الفيلم حتى هذه اللحظة حتى نصدر أسباب الرفض».

ومن جانبه يتسمك محمود المساد، مخرج «إن شاء الله استفدت» بأن «الفيلم مُنع من العرض في الصالات التجارية، بعد رفضه والتحفظ على غالبية مشاهده من قبل الهيئة».

وحسب بيان أصدره المخرج «فإن الفيلم لا يحمل أي إساءة، بدليل حصوله على الموافقة الأمنية لتصويره في 2014، وفوق كل هذا نال دعمًا ماديًا من صندوق الهيئة الملكية الأردنية للأفلام»، مؤكداً أن قرار المنع جاء بعد عرضه الخاص الذي أقيم في 6 من الشهر الحالي، وبتنظيم من الهيئة الملكية للأفلام، وحضور الأميرة ريم علي في «برايم سينما». العبدلي في العاصمة عمان وشهد العرض إقبالاً واستحساناً من الجمهور الذي وصل إلى 250، وضعف هذا العدد لم يتمكن من دخول القاعة.

و أكد المخرج أن «الهيئة اعترضت على مشاهد مختلفة، ومنها موظف مكتب تخليص جمارك، وأخرى لقاضٍ ورجال شرطة». وأضاف أن «هذه المشاهد تشكل أكثر من ثلث الفيلم وحذفها يضر بالقيمة الفنية للعمل ومحوره الأساسي».

و صرح «كان هميِ في هذا الفيلم أن أقدم الحياة العربية وهمومها.فبعد أعمالي التسجيلية السابقة، والتي قدمت هي الأخرى قضايا من المنطقة لكن من وجهة نظر عربية وليس أجنبية …وكان طموحي تحقيق بساطة مطلقة في السرد، وهو أمر لم يكن هيناً أبداً، إذ كان عليِّ الموازنة بين تجنب الوقوع في الإسفاف والإبتعاد عن العُقد السينمائية الفنيّة المركبة، وكنت أريد أن أقدم فيلماً يسهل فهمه من قبل المشاهد العربي».

ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية في قالب الكوميديا السوداء،وبروح أردنية خاصة، وبنظرة ساخرة، عالماً تسيطر عليه البيروقراطية وانعدام الكفاءة من خلال قصة مقاول بسيط يدعى أحمد، والذي يعقد صفقة تجارية تفشل ما يقوده إلى السجن ويلتقي بمحتال هناك، وفي تلك الفترة يكتشف أن الحياة داخل أسوار السجن أفضل بكثير من خارجه نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم قدرته على توفير المتطلبات الأساسية لنفسه ولعائلته.

وينتقد الفيلم التجاوزات والفساد في المؤسسات الرسمية من جهة، ومن جانب آخر أثر تردي الأوضاع وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.

جدير بالذكر أن الفيلم قد حاز جائزة أفضل فيلم آسيوي وأفضل ممثل في مهرجان وارسو الدولي في بولندا.. كما حاز سيناريو الفيلم على منحة من «الهيئة الملكية الأردنية للأفلام» وعلى جائزة شاشة من هيئة أبو ظبي للأفلام من بين أكثر من 160 سيناريو من مختلف أنحاء العالم 2011، وجائزة تلفزيون «آرته» الفرنسي ـ الألماني لأفضل تقديم لمشروع سينمائي.

وفي 2012 حصل على جائزة «غلوبل فيلم أنيشاتيف»الأمريكية، كما اختير المشروع للمشاركة في برنامج «آتليي» ضمن مهرجان «كان» السينمائي الدولي في فرنسا.

وحازت أفلام محمود المساد الوثائقية الطويلة السابقة «الشاطر حسن» و«إعادة خلق» و«هذه صورتي وأنا ميت» على جوائز دولية. كما فاز فيلم «إعادة خلق» في 2008 بجائرة أفضل تصوير فيلم في مهرجان «سندانس». .

وقد عرض المخرج أفلامه في أكثر من 130 مهرجانًا دوليًا، وعلى قنوات عالمية مثل «سي بي اس» الأمريكية.