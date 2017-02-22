﻿البرلماني الدولي ينفى تسلمه شكاوى من السادات ضد مجلس النواب المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن النائب أنور السادات، الذي أصدرت لجنة القيم في البرلمان المصري توصية بإسقاط عضويته، تسلمه رسالة من جايل لاروك مسؤول برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، أكد خلالها عدم تلقيه أي شكاوى أو رسائل منه في حق البرلمان المصري.

وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، وجه اتهاما للسادات خلال التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة لجنة القيم، تمثلت في قيام الأخير بإرسال شكاوى، وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته.

وتأتي الرسالة التي بعثها الاتحاد البرلماني الدولي إلى السادات لمساندته وتفنيد ما ادعاه رئيس البرلمان في حق النائب الذي أعلن تحديه أمام اللجنة الدستورية والتشريعية البرلمان أن تكون هناك شكوى مرسلة منه إلى البرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية.

وقال السادات لـ«القدس العربي» إنه تقدم إلى مجلس النواب أمس بالرسالة التي تؤكد كذب ما اتهم به في المجلس بنقل معلومات مغلوطة الى الخارج تسيء إلى سمعة مصر, وتابع أن الاتهام الذي وجه له كان من الممكن أن يتسبب في إسقاط عضويته.

وأضاف : «أنا وضعت الحقيقة كامله أمام المجلس وأمام الناس كلها حتى يعلموا ما يدبر لي من مكائد.. والحمد لله ربنا أظهر الحق».

وتابع، «انتظر حاليا رأي زملائي أعضاء البرلمان ورأي لجنة التحقيق بالمجلس بعدما قدمت لهم الإثباتات التي تؤكد صحة موقفي وصدق حديثي معهم بأنني لم أرسل اي شكاوي إلى الخارج وأنني حريص على عدم المساس بسمعة مصر في الداخل او الخارج».

وأكد أنه «سيظل يسير في طريقة الذي رسمه لنفسه مدافعا عن المصريين مهما كلفه ذلك من أزمات».

يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أرجأت قرارها بشأن إسقاط عضوية السادات إلى جلسة 26 فبراير/ شباط الجاري.