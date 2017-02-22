﻿كندا تستقبل 1200 لاجئ إيزيدي من العراق

واشنطن ـ أوتاوا ـ «القدس العربي»: تخطط كندا لاستقبال 1200 من اللاجئين الإيزيديين من العراق وإعادة توطين المزيد من ضحايا تنظيم «الدولة الإسلامية «.

وقال وزير الهجرة أحمد حسين إن ما يقارب من 400 من الناجين قد وصلوا بالفعل إلى كندا في الأشهر الأربعة الماضية بعد تأييد مجلس العموم بالإجماع لاقتراح التيار المحافظ بتقديم اللجوء لعدد غير محدد من النساء والفتيات من هذه الطائفة.

وأضاف أن كندا قد حصلت على موافقة من الحكومة العراقية والحكومة الكردية الإقليمية على الخطة، مشيرا إلى أن تنظيم «الدولة «ارتكب إبادة جماعية ضد الشعب الإيزيدي واستخدم نساء الطائفة كرقيق جنس.

وقالت الحكومة الكندية إن حاجات الوافدين الجدد ستكون أكثر بكثير من اللاجئين الآخرين، موضحة أن الناجين وصلوا على متن رحلات تجارية لتجنب زيادة الأثقال على كاهل خدمات الدعم.