﻿الحمد الله: رغم انخفاض المساعدات الخارجية لن نقايض مشروعنا الوطني بأي أموال والمواطن أولا

رام الله ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: «إن الظروف التي نعمل بها استثنائية وصعبة، حيث انخفضت المساعدات الخارجية بنسبة 70٪ ورغم ذلك تغلبنا على هذه الظروف والتقارير الدولية تشيد بأداء الحكومة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح لنا بالاستثمار في المناطق المسماة «ج» كونها ستشكل رافدا ماليا بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا إذا ما استثمرنا فيها حسب البنك الدولي». وأكد «ولن نقايض برنامجنا السياسي بأية أموال مثلما قال الرئيس محمود عباس، ونطالب بإنهاء الاحتلال عن أرضنا ولا تراجع عن حل الدولتين لتحقيق استقلالنا ودولتنا».

جاء ذلك خلال إطلاقه أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 بحضور ممثل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف ووزراء الحكومة وممثلي القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية وأعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين، والشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف: «يشرفني ويسعدني أنْ أقدم لأبناء شعبنا ولشركائنا المحليين والدوليين وثيقة أجندة السياسات الوطنية «المواطن أولاً» للأعوام 2017-2022 لتشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان وتحقيق الحرية والازدهار. وأشير هنا إلى أن إعداد هذه الأجندة جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بالتركيز على المواطن أولاً وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة «ج» والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة».

وأكد أن الأجندة اعتمدت في إعدادها عملية تشاورية عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة المحليين والدوليين من داخل فلسطين وخارجها لمواصلة العمل والمراكمة على الإنجازات السابقة. وترتكز هذه الأجندة على محاور ثلاثة هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة.

وقال إنه وفي إطار مشروعنا الوطني نحو الحرية والاستقلال نسعى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وبسط السيادة الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، إلى جانب العمل مع الشركاء كافة لتفعيل آليات مساءلة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية. وأضاف «وفي السياق ذاته نسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء أواصر الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا، وضمان مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق الاستقلال».

وأشار الى أن صلب جهود الحكومة نحو التنمية والإصلاح السعي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجاتهم، مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول والحصول على هذه الخدمات. وتابع القول «كما نسعى إلى تعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لنا. ولضمان استدامة التنمية فإننا نسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة بما يضمن توفير فرص عمل لائقة للجميع.

وأوضح رئيس الوزراء «ان إطلاق أجندة السياسات الوطنية ما هو إلا بداية الطريق فنحن نعمل الآن على الانتهاء من إعداد الاستراتيجيات القطاعية بما فيها استراتيجيةٌ خاصة بالمناطق المسماة «ج» وأخرى للقدس الشرقية وذلك في إطار عملية التخطيط وإعداد الموازنة العامة «كما سنقوم بتطوير نظام متابعة وتقييم مبني على النتائج حتى يمكننا قياس مستوى الأداء والتقدم الحاصل في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، التي جاءت بطابع عملي وواقعي، لضمان انسجامها مع الواقع الفلسطيني والمتغيرات المتسارعة التي يفرضها الاحتلال وسياساته في فرض الأمر الواقع».

واختتم بالقول «من الآن بدأ العمل على أجندة السياسات الوطنية.. من الآن المواطن أولا كان وسيبقى في طليعة اهتماماتنا. وباسم الرئيس عباس والحكومة نعلن عن إطلاق أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة، عاقدين العزم على توفير المناخ الأمثل لتحقيقها سويا».