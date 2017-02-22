﻿عباس يبدأ اليوم زيارة للبنان تستغرق يومين يسعى خلالها لترتيب أوضاع المخيمات

بيروت – «القدس العربي»: تلبية لدعوة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى السبت المقبل، يرافقه وفد رفيع المستوى والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور.

ويصل الرئيس عباس الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد الظهر على ان ينتقل مباشرة الى قصر بعبدا حيث يكون في استقباله عند المدخل الخارجي للقصر الرئيس عون، وتقام المراسم الرسمية، وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني الفلسطيني ثم النشيد الوطني اللبناني، يستعرض بعد ذلك الرئيسان عون وعباس كتيبة من لواء الحرس الجمهوري، ويصافح بعدها الرئيس الضيف الشخصيات اللبنانية المستقبلة، ويقدم للرئيس اللبناني أعضاء الوفد الرسمي المرافق. ويدخل الرئيسان وسط ثلة من رماحة لواء الحرس الى صالون السفراء حيث تعقد خلوة بينهما ينضم على أثرها أعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، ويلي ذلك مؤتمر صحافي مشترك يغادر بعده الرئيس الفلسطيني قصر بعبدا الى مقر الإقامة في فندق هيلتون – حبتور في سن الفيل.

وفي المساء يقيم الرئيس عون مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الضيف في القصر الجمهوري.

ومن المقرر ان يزور الرئيس الفلسطيني يوم غد الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقيم له مأدبة غداء تكريمية، ويزور مساء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا حيث يقيم مأدبة عشاء على شرفه.

ويغادر عباس بيروت بعد ظهر السبت المقبل بعد لقاءات يعقدها لتنظيم الوضع في المخيمات الفلسطينية ولترتيب العلاقة مع الدولة اللبنانية.