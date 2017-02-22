﻿تونس: مُعتقل سابق يثير جدلاً إثر طلبه العودة إلى «غوانتانامو»

تونس – «القدس العربي»: أثار معتقل تونسي سابق في سجن «غوانتانامو» جدلاً كبيراً بعد طلبه العودة إلى مكان اعتقاله السابق، مبرراً ذلك بـ«المعاملة السيئة» والمضايقات التي يتعرض لها في بلده، في خطوة اعتبرها أحد خبراء الأمن محاولة للفت النظر، مشيراً في المقابل إلى غياب مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي للسجناء السابقين في تونس.

وكان السجين السابق هادي همّامي طلب بإعادته إلى سجن غوانتانامو بعد سبع سنوات من مغادرته، حيث كشف لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن تعرضه منذ عودته إلى بلاده لمضايقات كثيرة من بينها المداهمات المتكررة لمنزله ليلاً من قبل قوات الأمن، فضلاً عن مصادرة هاتفه وحاسوبه وخضوعه للمراقبة الدائمة ومنعه من السفر.

واعتبر مختار بن نصر رئيس «المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل» أن ما ذكره همامي يدخل في إطار «لفت النظر» لوضعه الحالي في محاولة للتخلص من المراقبة اللصيقة به، مشيراً إلى أن «بعض السجناء الخطيرين في تونس يخضعون لإجراءات المراقبة الإدارية وهي أقل شدة بكثير من السجن، فعلى هذا الشخص مثلاً أن يدلي بمعلومات حول تواجده في مكان ما، لكن حقيقة هذا وضع طبيعي نظراً لأن هذه العناصر إرهابية وهي خطيرة على المجتمع إذا بقيت من دون مراقبة».

وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «المراقبة في تونس ليست بالحد الذي عليه المراقبات في أوروبا والولايات المتحدة والتي تستعمل مثلاً السوار الإلكتروني والذي يمنع حامله أحياناً من الخروج من حديقة منزله، بينما في تونس يُطلب منه فقط الإدلاء بتصريحات حول مكان تواجده وهو إجراء عادي (كما أسلفت) ويتطابق مع القانون الدولي وليس فيه اعتداء على حقوق الإنسان أو حريته كما أنه أسلوب المجتمع من هذا الشخص كما يحمي الشخص ذاته لأنه يمكن أن يتعرض للرفض من قبل المجتمع الرافض لوجود مثل هذه العناصر في تونس».

من جهة أخرى، أشار بن نصر إلى غياب مراكز التأهيل الاجتماعي والنفسي للسجناء السابقين، مضيفاً «في تونس ليس هناك مركز مختص للتأهيل الاجتماعي للمتهمين بأعمال إرهابية والخاضعين للسجن لفترات طويلة، فعند خروجهم ربما يعودون للفكر المتطرف أو لأعمال العنف، ولذلك نحن نحتاج لمراكز للإدماج وللتأهيل الاجتماعي والنفسي تضم خبراء من علم النفس والاجتماع وأمنيين وعسكريين ورجال دين، وهذا موجود في بلدان عربية أخرى مثل المغرب ومصر والجزائر، حيث يتم استخدام أساليب لاستعادة هؤلاء المتطرفين إلى الحياة العادية وتخليهم كلياً عن الفكر المتطرف».