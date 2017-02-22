﻿ميليشيات موالية للنظام تمنع الدواء عن حلب

حلب – «القدس العربي»: تعاني الصيدليات في مدينة حلب من فقدان عدد كبير من الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، وسط تضييق الخناق على دخولها من قبل حواجز الميليشيات الموالية للنظام، وغياب التصنيع الدوائي بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج.

ويقول طبيب أطفال في مستشفى حلب الجامعي، فضّل عدم نشر اسمه لـ «القدس العربي» إنّ «المدينة تعاني من غياب الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية»، مشيراً إلى «حصار الشبيحة للمدينة ومنعهم دخول الأدوية، وفرضهم أتاوات كبيرة عليها».

وانتقد مصدّر حقوقي في المدينة في تصريح لـ «القدس العربي»، قيام الشبيحة في حاجز السعن، وغيره من الحواجز بمنع دخول الأدوية والمواد الغذائية إلى المدينة، منوهاً بعملية تواطئ بين قيادات النظام السوري، وتلك الميليشيات، لتقاسم الأتاوت على حساب أهالي حلب.

وترفض معامل الأدوية القليلة نوعاً ما في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له، تصنيع الأدوية، بسبب عدم تجاوب وزارة الصحة مع متطلباتهم برفع الأسعار.

وفي السياق، يقول صاحب مصنع للأدوية، رفض الكشف عن اسمه إنّ «تصنيع الأدوية بحاجة إلى مواد أولية، ومحروقات، حيث ترتفع أسعار المواد الأولية في الصناعة بسبب استيرادها من الدول المجاورة، ودفع الأتاوت على حواجز قوات النظام وشبيحته من اللاذقية إلى حلب».

وأضاف أن «النظام السوري، يحاول كل شيء في مدينة حلب، من خلال إمداد المصانع والمدن الصناعية في المحافظات الأخرى بالكهرباء على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي يطلب من الصناعي الحلبي شراء الفيول بـ350 ليرة لليتر الواحد، من أجل تشغيل آلات الإنتاج، وهو ما يخرج التاجر الحلبي عن المنافسة في الداخل السوري بشكل كامل، إضافة إلى انهيار صناعة الأدوية بسبب عدم توافر أي مقومات لاستمرارها».

وكشفت تقارير إعلامية عن عزم سلطات النظام المختصة في حلب المدينة، عقد اتفاقيات مع فصائل المعارضة في الريف الغربي من المدينة، من أجل الحصول على الدواء من معاملها في المنصورة وغيرها.

وأكد مسؤول محلي في الريف الغربي من حلب عن فقدان الصناعة الدوائية في مناطق المعارضة لأكثر 80 في المئة من قدرتها الإنتاجية، إثر قصفها من قبل قوات النظام السوري، وتدمير خطوط الانتاج فيها، إضافة إلى ندرة المواد الأولية التي كانت تدخل من عند النظام.

وكانت حلب تعتبر إلى وقت قريب من أهم معاقل انتاج الأدوية في سوريا، حيث يوجد فيها 26 مصنعاً للأدوية من أصل 57 في عموم البلاد، لكن مستوى التدمير الذي لحق بها، وغياب المواد الأولية في تلك الصناعة أسهم في خروجها عن الخدمة، وتلبيتها لاحتياجات ضئيلة من حاجة السوق.

وستبقى المدينة، على ما يبدو، بلا أدوية، حتّى وقت بعيد، بسبب عدم جدية قوات النظام في لجم الميلشيات الموالية لها، ومنعها من فرض أتاوات على أصحاب الشاحنات المتوجهة إلى المدينة، إضافة إلى عدم قيام حكومة النظام بأي خطوات جدية على طريق إنقاذ صناعة الأدوية في المدينة.