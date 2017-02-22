﻿فارس: محكمة الاحتلال ارتكبت عارا جديدا بإعادة الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي

رام الله – «القدس العربي»: أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أعادت الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18عاماً. وأكد رئيس النادي قدورة فارس أن محاكم الاحتلال ارتكبت عاراً جديداً بقرارها إعادة الحكم السّابق للأسير البرغوثي وذلك بعد الحكم الذي أصدرته على الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الجريح عبد الفتاح الشريف، بسجنه لـ18 شهراً.

أشار إلى أن محاكم الاحتلال تثبت مرة أخرى أنها ليست سوى أداة قمع لأبناء الشعب الفلسطيني، كما وأنها أداة طيّعة في يد المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية الاحتلالية، ودورها هو تبرئة المجرمين الحقيقيين الذين يسفكون دم الشعب الفلسطيني. ودعا كافّة المؤسسات الدولية لإدانة هذا القرار، وإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات الأسرى، والعمل على تأمين إطلاق سراح الأسير نائل البرغوثي وغيره من أسرى الصفقة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.

والأسير البرغوثي هو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار «شاليط» وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في يونيو/ حزيران عام2014 وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً. وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلّا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم رد لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق بالمؤبد و18 عاماً للأسير البرغوثي.

يذكر أن الأسير البرغوثي (59 عاما) وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله أمضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة 36 عاماً قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل.

في غضون ذلك يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري وهم: الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 17 يوماً، والأسيران جمال ابو الليل ورائد مطير والمضربان منذ أسبوع.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين ابو الليل ومطير من سجن النقب الصحراوي، الأول إلى سجن ايشل والثاني إلى سجن عسقلان.

يذكر أن الأسيرين وهما من مخيم قلنديا، شرعا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السادس عشر من شباط/فبراير الحالي ضد اعتقالهما الإداري.

على الجانب الفلسطيني أفرجت السلطة الفلسطينية عن الصحافي سامي الساعي من مدينة طولكرم شمال الصفة الغربية.

جاء ذلك بعد مطالبة عبد الرحمن زيدان أحد قادة حماس في الضفة الغربيةالرئيس محمود عباس بالافراج عنه وكافة المعتقلين السياسيين في الضفة، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الأجهزة الأمنية من تعذيب شديد ومخالفة قرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن المعتقلين.

وكان زيدان قد انتقد في تصريح صحافي له ا احتجاز الساعي في سجن المخابرات في أريحا لـ20 يوماً، وما يتعرض له من تحقيق قاس وتعذيب ومنعه من زيارة محاميه مؤخراً. وأكد ان هناك تقارير وشهادات عديدة تشير إلى قسوة وتعدد أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن، وهو أمر ينبغي متابعته من قبل القضاء والنيابة حتى تحفظ هيبتها وواجبها تجاه سلامة وحرية المواطن.

ونبه النائب في التشريعي الى ان استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي يؤدي الى غياب الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية ويكرس انتهاك الحريات ويمنع مؤقتاً محاسبة المسؤولين عنها، محذراً بأن الاعتداء على الحقوق لا يسقط بالتقادم.