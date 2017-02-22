﻿منظمة التحرير تستبق انطلاق مؤتمر «الشتات» في إسطنبول بالدعوة لمقاطعته وحماية القرار الفلسطيني المستقل

غزة ـ «القدس العربي»: دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى مقاطعة مؤتمر «الشتات الفلسطيني» المنوي عقده يوم 25 الجاري في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة شخصيات فلسطينية تقيم في الخارج، واعتبرته «خروجا عن وحدة الصف الفلسطيني»، وذلك في ظل الانتقادات التي وجهتها فصائل فلسطينية أخرى للمؤتمر وعلى رأسها حركة فتح.

وقال الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين إن عقد المؤتمر يأتي ضمن «حسابات حزبية ضيقة تضرب وحدة الصف، وإضعاف فرص إنهاء الانقسام، وإيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية». وانتقد بشدة المنظمين لهذا المؤتمر، وقال إنهم لو أرادوا المصلحة الوطنية الفلسطينية، لكانت وجهت الدعوة بالتنسيق مع دائرتي اللاجئين والمغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، ذات الصلة بالشتات الفلسطيني، مما يساهم في بناء أسس تلاحم وطني يعزز الصمود الفلسطيني، ويفعله على مستوى الوطن والشتات.

وأستغرب أن تتم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، في الوقت الذي يتم فيه عقد العديد من اللقاءات، والحوارات، التي ضمت الفصائل الفلسطينية في بيروت، وموسكو، للتحضير المشترك لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يضم كافة مكونات الطيف السياسي الفلسطيني.

ودعا المسؤول الكبير في منظمة التحرير القائمين على المؤتمر للتراجع عن عقده، وذلك بهدف «العمل في إطار وحدوي مشترك تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون الإعداد له في إطار التنسيق المشترك»، وذلك بهدف أن يعكس «القرار الوطني الفلسطيني المستقل، الذي لا يرتهن للأجندة الخارجية». ورأى أن هذه الأجندات عملت على تفتيت الدول العربية، ونشر حالة الفوضى فيها خدمة للاحتلال الإسرائيلي، والأطماع الاستعمارية، والاقتصادية في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يقيم في الشتات، وعلى الرغم من المعاناة، إلا أنه يتمسك بحقوقه الوطنية، بما فيها العودة، وهو يمتلك مقومات نضالية وإمكانيات كبيرة «نعمل على تنظيمها، وتنميتها من خلال دوائر منظمة التحرير، والسفارات الفلسطينية في الخارج، لتكون أداة فعاله لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ولتمثل أدوات ضغط إلى جانب الجاليات العربية، والإسلامية في الشتات، لنصرة للفلسطينيين، والتصدي لحملات التضليل الشرسة التي يقودها اللوبي اليهودي الذي يسيطر على مراكز القرار السياسي، والاقتصادي، والإعلامي في العالم».

وأكد أن دور المنظمة لم ولن يقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل يمتد دائما ليشمل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وإبراز هويتهم الوطنية، «وليس مصادرتها لحسابات فئوية دينية لمصالح حزبية ضيقة تضر بمصالح شعبنا».

وجدد في نهاية البيان الذي أصدره رئيس دائرة اللاجئين دعوته لمقاطعة المؤتمر وعدم المشاركة فيه، من أجل عدم تكريس الانقسام الفلسطيني، ولحماية القرار الفلسطيني المستقل، ولحماية المرجعية المعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال مؤتمر «الشتات الفلسطيني» يوم 25 الجاري، على مدار يومين، في مدينة اسطنبول التركية.

من جانبهم ينفي المنظمون أن يكون هدفهم إنشاء جسم بديل عن منظمة التحرير، رغم تجاوزهم دور المنظمة ومؤسساتها في عقد هذا المؤتمر. ويقولون إن المؤتمر يهدف لتعزيز مفهوم الشراكة السياسية وإصلاح منظمة التحرير، وكذلك إلى لفت الانتباه إلى معاناة لاجئي الشعب الفلسطيني في الخارج.

إلى ذلك رأى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن مؤتمر اسطنبول «يكرس الانقسام الفلسطيني». وأعرب في تصريحات لإذاعة موطني عن رفض حركة فتح لـ «استغلال القضية الفلسطينية لأجندات إقليمية، ومحاولات البعض تمرير مصالح دول إقليمية».

وأكد رغبة فلسطين بأن يكون دعم تركيا كدولة صديقة لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. وكانت حركة فتح في الساحة الأوروبية، قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها جمال نزال رفضها لمؤتمر إسطنبول. وقال نزال في بيان صحافي إنه لم يتم تنسيق المؤتمر لا مضمونا ولا شكلا مع الجهة الوطنية الفلسطينية الشرعية صاحبة القرار النهائي في تمثيل الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير الفلسطينية. وحذر في الوقت ذاته من أي نشاطات تهدد ولو من بعيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني بـ «صفة حصرية».

وقال «حري بالقوى التي تقف وراء المؤتمر أن تلتزم بتعهداتها كما قطعتها حركة حماس في اجتماعات بيروت بخصوص التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعب فلسطين»، مشيرا إلى أن الخروج بمؤتمر شعبي خارج إطار الإجماع الفلسطيني يعد «تنكرا لروح اجتماعات بيروت واتفاق القاهرة الموقع في مارس/ آذار 2005».

وأعربت فتح عن قناعتها بأن نجاح تركيا وقطر في دعم فلسطين يتطلب وقوفهما بشكل قاطع مع عنوان فلسطيني واحد لدرء محاذير تشتيت الجمع الفلسطيني. وقال موجها حديثه لتركيا «لا يمكن لمن يتعهد بالوقوف مع فلسطين في الساحات الأممية من أجل استقلال شعبها في دولة مستقلة ذات سيادة أن يستهل عمله في هذا السبيل بدعم أي خطوة تفرق كلمة الفلسطينيين كمؤتمر إسطنبول».

يشار إلى أن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، رفضت في وقت سابق عقد المؤتمر، وحذرت من «الاستخدام الفئوي» للثوابت الوطنية والعبث بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. واستغربت بشدة تجاهل مؤسسات منظمة التحرير في هذا المؤتمر، وقالت إنه لا يعد «تجاهلا إداريا بالتأكيد، بل هو تجاهل سياسي ومؤسسي ينكر الدور الذي تضطلع به المنظمة ودوائرها تجاه شعبنا في الشتات».