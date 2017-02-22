﻿عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان بعد قطيعة 7 سنوات

القاهرة ـ «القدس العربي»: عاد الحوار بين مؤسستي الأزهر والفاتيكان، بعد قطيعة دامت 7 سنوات، و شهد يوم أمس، أول اجتماع منذ عام 2010 للجنة المشتركة للحوار بين الطرفين، لدراسة موضوع « دور الأزهر الشريف والفاتيكان فى مجابهة ظاهرة التعصب والتطرف والعنف باسم الدين».

وكان الكاردينال جان لويس توران رئيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان وصل إلى مصر، أمس، على رأس وفد فاتيكاني رفيع المستوى، من أجل الحوار.

واعتبر أن «الإسلام أقرب دين للمسيحية، لأنه ديانة توحيدية إبراهيمية، رغم الخلافات الكبيرة في العقيدة، ما أوضحته وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني التي صدرت في الستينيات من القرن الماضي».

و قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن «جوهر رسالة الإسلام تحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء، فهي رسالة الأديان والرسالات السماوية كافة».

وأضاف أن الأزهر الشريف يمثل القلعة العلمية العالمية التي تمثل الوسطية والاعتدال، وتبذل جهودًا حثيثة على الأصعدة كافة داخل مصر وخارجها من أجل أن ينعم العالم بالأمن والسلام وتسوده قيم التسامح، ونبذ العنف، وقبول الآخر، والعيش المشترك، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البشرية».

وبين سامح عيد، الباحث في شؤون الجامعات الإسلامية، إن «الحوار ضروري ومفيد، لكنه لا يجب أن يقتضر على التقاط الصور، بل يمتد لمضمون وآليات لتخفيف حدة الصراع بين الجانبين، واقترح وجود حوارات ممتدة للاتفاق على قيم انسانية، باعتبار أننا نتحدث عن غيبات ولا يملك طرف الحقيقة المطلقة».

وفي سياق منفصل، كشف محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب، عن أن اللجنة عقدت عدة جلسات مع وزير الأوقاف، بشأن التعديلات على مشروع القانون الخاص بتجريم اعتلاء غير المتخصصين، منابر المساجد، وإلقاء الخطب للعامة، دون التأكد من أكاديمية ومهنية آئمة المساجد في الخطب التي تلقى إليهم، بحجة أنها فتوى دينية وموثوق فيها.

وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت مشاحنات بين الأعضاء والوزير نتيجة تمسكه ببعض الأمور التي تخالف القانون المقدم، ولا تتماشى مع أرض الواقع.

وأضاف: «النقاش بين اللجنة والحكومة جري على النقاط التي يمكن توضيحها في القانون لكي تصلح للتطبيق»، مؤكدًا أنه «انتهى من مرحلة المناقشة، والآن في مرحلة إعادة الصياغة النهائية للمشروع، قبل إرسالة للحكومة، وبعد ذلك تتلقى اللجنة تعليقات ممثلي الحكومة على مشروع القانون».