﻿الحكم المخفف على الجندي قاتل الشريف ينسف أسطورة «طهارة السلاح» الإسرائيلية

الناصرة – «القدس العربي»: تسبب الحكم القضائي المخفف على الجندي قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، بجدل صاخب في إسرائيل. ودللت ردود الأفعال على أن الجندي لم يكن سوى السلاح، وأن المتهم الحقيقي الذي يستبيح دماء الفلسطينيين هو الاحتلال وقادة المؤسسة الحاكمة ممن سارعت أغلبيتهم للمطالبة بالعفو عنه وتبرير جريمته.

وانضم وزير الأمن السابق موشيه يعلون للأوساط السياسية الداعية لفحص إمكانية العفو عنه بخلاف موقف سجله وأثار عليه انتقادات من أوساط اليمين. وفي محاولة لإمساك العصا من طرفيها أكد يعلون أنه «يفاخر بالجيش الاسرائيلي، جيش القيم، المصمم، المحارب الذي يعرف كيف يدافع جيدا عن اسرائيل، وأيضا عن القيم الإنسانية».

وتسابق ساسة إسرائيل في الدعوات للعفو عن الجندي القاتل ومعظمهم مدفوع بالكراهية للفلسطينيين وبالرغبة بكسب نقاط سياسية. وقال نتنياهو من استراليا، قبل صدور قرار الحكم على ازاريا، انه «يجب التفكير بمنح العفو. الكثير من الوزراء سيدعمون هذه الخطوة. وحاول تبرير دفاعه عن القاتل «هذه ظروف خاصة، وانا اؤمن انه في ضوء هذه الظروف يمكن منحه العفو».

العفو فورا

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت٠ من البيت اليهودي، معقبا على القرار إن «أمن مواطني اسرائيل يحتم منح العفو الفوري لاليؤور ازاريا». وأضاف انه «تم تلويث كل إجراءات التحقيق منذ البداية. حتى إذا اخطأ، يمنع جلوس ازاريا في السجن. كلنا سندفع ثمن ذلك».

وكتب وزير الأمن افيغدور ليبرمان من «اسرائيل بيتنا» على صفحته في فيسبوك أنه «يجب حتى على من لا يحب القرار احترام المحكمة». لكنه أضاف «من جهة، المقصود جندي متميز ومن جهة أخرى مخرب جاء لقتل اليهود. هذا ما يجب ان يأخذه الجميع في الاعتبار».

كما دعا وزير المالية موشيه كحلون الى العفو عن ازاريا. وقال إنه بعد انتهاء الإجراءات القضائية، يمكن ويجب العمل من أجل منح العفو للجندي كما تم في حالات مشابهة في السابق».

وقال وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس، إن «المحكمة قالت كلمتها وتم استنفاذ الإجراء القضائي» زاعما «انه الآن حان وقت العفو».

كما دعا رئيس حركة شاس، وزير الداخلية ارييه درعي لمنح العفو عن ازاريا «كي يتمكن من ترميم حياته وإنهاء القضية التي تمزقنا جميعا منذ عدة شهور».

واعتبرت الوزيرة ميري ريغف من الليكود: «هذا يوم حزين، قرار الحكم قاس. اليؤور ما كان يجب ان يجلس ولو ليوم واحد في السجن، بالإضافة الى العقوبة التي نفذها».

وقال رئيس المعارضة النائب يتسحق هرتسوغ، إن المحكمة «اظهرت الحساسية والتفهم إزاء اليؤور، ومن جهة أخرى طبقت كما يجب الحرص المطلق على مبدأ طهارة سلاح الجيش الإسرائيلي». واكتفى هرتسوغ بالتلميح للمتهم الحقيقي المركزي بقوله «ازاريا ضحية لظروف سياسية غير محتملة، تتهرب منها الدولة منذ عشرات السنين».

انتصار الزناد على العدل

وهكذا في الرأي العام ووسائل الإعلام أثار الحكم المخفف على ازاريا والدعوات للعفو عنه عاصفة من النقاش، وكعادتها كانت صحيفة «هآرتس» الأوضح في تسمية الولد باسمه والكشف عن الفضيحة. وقال محللها للشؤون العسكرية امير اورن إن معسكر رابين، القاعدة التي يجلس فيها رئيس الحكومة، حين يوجد في تل ابيب، ووزير الأمن ورئيس الأركان، والقيادة العليا للجيش، هزموا يوم الثلاثاء الماضي، موضحا أن الجيش استسلم في وقت يطمح فيه الى الصمود وان القضاة العسكريين لم يصمدوا أمام الضغط الرسمي والشعبي.

وفي الجوهر يشدد اورن أنه بدلا من بث رسالة رادعة للجنود، لكي يحرصوا على أوامر فتح النيران تم بث رسالة مشجعة لهم: لا تخافوا من الضغط على الزناد. ويفضح أورن ما يصمت عليه معظم الأوساط الإسرائيلية باتهامه الجهاز القضائي بالازدواجية ويقول إنه ينظر بعين واحدة لجهات القانون الدولي ويتجمل بالحديث عن «القيم» و»طهارة السلاح» والإثبات بأنه لا مكان للتدخل الأجنبي في القضاء الاسرائيلي، أما عينه اليمنى فتغمز للجمهور الإسرائيلي، كمتفهمة للأمر.

القضاء جبان

كما يتوقف عند الحكم المخفف جدا ويتهم القضاء الإسرائيلي بالجبن. ويتابع « «بطولة» ازاريا مع جوقة كاملة من المشجعين من نوع افيغدور ليبرمان وشارون غال، اصبحت منذ الآن نقطة الانطلاق لكل إجراء قضائي، عسكري او مدني. لقد ثبت انه يمكن اخضاع الجهاز القضائي وهو يصغي للصراخ العالي والأكثر عنفا. الزناد انتصر على العدل».

انتهى عهد طهارة السلاح

وفي افتتاحيتها الرئيسية اعتبرت «هآرتس» أن الحكم المخفف يعكس انحراف المحكمة العسكرية عن المعايير المتوقعة من الجهاز القضائي. كما تؤكد أن الجيش الذي يفرض عقوبة السجن لمدة سنة ونصف على جندي قتل فلسطينيا أصيب بجراح خطيرة، يعكس الاستهتار بحياة الإنسان، وينقل رسالة مهددة للجمهور الفلسطيني في الضفة، بأن أيدي الجنود الذين يخدمون في مهام الدوريات يمكن ان تكون خفيفة على الزناد، والجيش سيمتنع عن محاسبتهم بشكل ملموس.

والأهم من ذلك تقر «هآرتس» بأن المحكمة العسكرية ليست المتهم الوحيد في التحقير المذكور، وتشير ببنان الاتهام للنيابة العسكرية، التي اكتفت بموقف عقابي مخفف، ولسلسلة السياسيين من اليمين وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياه الذين حاولوا تحريض الجمهور ضد الجهاز القضائي، أثروا علئ النتيجة النهائية. وتمضي باتهاماتها «تلك الأصوات التي تعتبر كل جندي يضغط على الزناد في وجه فلسطيني، بطلا هي التي تطالب الآن بتذويب حتى العقوبة الرمزية التي فرضت على ازاريا، والعفو عنه او تخفيفها»، مشددة على أن قرار الحكم لا ينطوي فقط على الخنوع لشعبوية اليمين السياسي، وانما ينطوي الى حد كبير على إعلان رسمي عن انتهاء عهد طهارة السلاح في الجيش الإسرائيلي، التي يواصل الساسة التلويح به للمفاخرة بالجيش ونعته بأنه «أكثر جيش أخلاقي في العالم».

وتدعو النيابة العسكرية للاستئناف على الحكم المخفف وتخلص للقول «يجب على الجهاز القضائي الإسرائيلي بث رسالة قاطعة للمجتمع الاسرائيلي والعالم كله، تقول إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق أربعة جدران سلطة القانون «.عقوبة ازاريا تشبه من أشعل النار بطائرة تابعة لسلاح الجو،

وعلى هذا المنوال تقول المعلقة غيلي كوهين مقارنة بين العقوبة التي تم فرضها على الجندي القاتل وجنود آخرين ارتكبوا مخالفات أخف بكثير من القتل ملمحة لاستباحة الدم الفلسطيني. وتؤكد أن المحاكم العسكرية تميل، غالبا، لفرض عقوبة قاسية في المسائل الجوهرية، او تلك التي يتم تعريفها كرئيسية في الحياة العسكرية، كسرقة قطع سلاح، مثلا.

روح المكان والعصر

وقام المعلق البارز امنون ابراموفيتش أيضا بالعوم ضد التيار السياسي السائد في الشارعين الرسمي والشعبي في إسرائيل بتأكيده في «يديعوت احرونوت» ان من كان يجب محاكمته هو ليس اليؤور ازاريا، وانما قادة المستوطنين في الخليل (حيث وقعت جريمة القتل) على مختلف أجيالهم، وليست طهارة السلاح هي التي يجب ان تناقش في المحكمة، وانما طهارة الاستيطان هناك. ويلفت الى ان حوالي 900 مستوطن وطالب مدرسة دينية غرسوا أنفسهم هناك بين وداخل ربع مليون فلسطيني. موضحا ان غالبية هؤلاء المستوطنين هم ليسوا رسل جيرة حسنة وسلام، وانما مثيرون للشجار والترانسفير، مذكرا بأن الجيش الاسرائيلي يحتفظ بمئات الجنود في الخليل، بنسبة جندي واحد لكل ثلاثة مستوطنين.

ازاريا هو السلاح فقط

وأصاب النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة وهو دكتور في القانون أن «المحكمة اشارت في قرار الإدانة بشكل واضح الى خطورة سلوك ازاريا، ولا شك انه كان يجب منذ البداية اتهامه بالقتل المتعمد». مشددا على ان «العقوبة لا تعكس خطورة العمل وتنقل رسالة صعبة مفادها ان دم الفلسطيني مهدور». وأحسنت الوصف زميلته النائبة حنين زعبي بعدم اتهامها الجندي فقط باعتباره السلاح فقط وشددت على أن «القرار مثير للسخرية، لكنه بكل بساطة يتفق مع ثقافة وقيم الجيش الإسرائيلي والدولة اليهودية: قتل الفلسطيني لا يعتبر جريمة».