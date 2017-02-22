﻿استمرار الخروق الأمنية لتنظيم «الدولة» في محافظة صلاح الدين

صلاح الدين ـ «القدس العربي»: أعلنت القوات العراقية عن إفشال هجوم شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على ناحية الإسحاقي، في خرق جديد، لمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وأكد محافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري أن «الموقف الأمني في ناحية الإسحاقي مسيطر عليه وتم قتل جميع الانتحاريين الذين أرادوا السيطرة على نقطة تفتيش المدخل الجنوبي للناحية، وأن الحشد الشعبي (سرايا السلام) والشرطة المحلية تمكنت من إفشال مخططهم وقتل جميع المهاجمين».

ونفى في بيان، «ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عناصر إرهابية انتحارية مختبئة في منطقة حاوي الإسحاقي جاري البحث عنهم». وبين أن «أُسلوب داعش أصبح مكشوفاً وأنه غير قادر على نشر أفكاره المسمومة، وأن إرادة العراق أقوى من إرادة الزمر الإرهابية».

وسبق أن وجه محافظ صلاح الدين نداء إلى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بضرورة إرسال قوات إضافية لمواجهة الخروق الأمنية المتكررة في المحافظة من قبل تنظيم «الدولة» الذي شن هجمات على مدن المحافظة.

وكان قائد عمليات صلاح الدين، الفريق الركن، جمعة عناد، حذر الثلاثاء الماضي، من وجود خلايا نائمة لتنظيم «الدولة» في بعض مناطق المحافظة.

وطالب، خلال مؤتمر، ضم وجهاء قضاء تكريت مركز صلاح الدين، بتوفير ضمانات مقابل إعادة العوائل النازحة من منطقة العوجة.

وشدد على أن «الاستمارة الأمنية المعتمدة لعودة النازحين كانت ناجحة وأسهمت في منع عودة المشبوهين إلى المحافظة»، مبيناً أن «مدينة تكريت تشهد استقرارا أمنيا جيداً». وحذر عناد، من «عودة الخلايا النائمة للتنظيم»، داعياً مختاري المناطق إلى «الإبلاغ عن أي حالة غريبة أو طرح فكر أو شعار زائف من قبل البعض ضمن مناطقهم». كذلك، طالب قائد العمليات، مجلس المحافظة، بإخراج نازحي المناطق المحررة من الموصل، الموجودين في محافظة صلاح الدين، بأسرع وقت.

وشكا خلال اللقاء، وجهاء منطقة العوجة، التي كان يسكنها نحو 900 عائلة، من عدم إمكانية عودة أي نازح حتى الآن، طالبين إعطاء ضمانات من الأجهزة الأمنية و»الحشد الشعبي» لإعادتهم لإحياء منطقتهم، وإنهاء حالة معاناتهم جراء النزوح إلى محافظات أخرى. يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين، أعلن نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم المحررة، فيما أكد أن العودة ستكون للعوائل السليمة أمنياً. وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة من تكريت، لـ«القدس العربي» أن «أهالي مناطق عدة في المحافظة منها يثرب والعوجة لم يتم السماح بعودتهم إلى مناطقهم رغم تحريرها منذ أكثر من عام، وذلك رغم مناشدات مجلس المحافظة ونوابها إلى الأجهزة الأمنية». وأشار مصدر، وهو موظف في تكريت، إلى أن «أهالي منطقة العوجة، قرب تكريت، قد نزحوا من المنطقة بعد سيطرة تنظيم «الدولة» على المحافظة في يونيو/ حزيران 2014.

ورغم تحرير المنطقة من قبل القوات الحكومية في عام 2015، فإنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب رفض بعض فصائل «الحشد الشعبي» بحجة الأسباب الأمنية وتعاون بعض الأهالي مع التنظيم. وكانت القوات العراقية قد حررت مدينة تكريت مركز المحافظة في مارس /اذار 2015 بعد سلسلة معارك شرسة ضد تنظيم «الدولة».

ويعتقد متابعون لوضع محافظة صلاح الدين، أن هناك العديد من الجيوب والمناطق النائية ضمن المحافظة التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم «الدولة»، والتي يشن منها هجمات على بعض المدن الصغيرة والنائية والمواقع العسكرية الحكومية، في محاولة يائسة لاشغال القوات العراقية وتشتيت جهدها في معركة الموصل الجارية حاليا.

ويرى هؤلاء أن بعض الميليشيات ضمن «الحشد الشعبي» تتعمد إيجاد مبررات أمنية لمنع عودة سكان بعض المناطق في المحافظة، ما يبقي الأوضاع متوترة دائما في المحافظة.