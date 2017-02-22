﻿مؤتمر طهران لـ «دعم الانتفاضة» ينهي أعماله بتأجيج الخلافات الفلسطينية وتبادل الاتهامات بين فتح والجهاد

غزة ـ «القدس العربي»: فجر مؤتمر دعم الانتفاضة الذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران خلال اليومين الماضيين، خلافات جديدة بين الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي فتح والجهاد الإسلامي، وذلك على خلفيه اتهام الأمين العام للجهاد رمضان شلح للسلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومة، وهو أمر حظي بدعم من حركة حماس، وبهجوم قوي من حركة فتح، رغم توافقات الفصائل على إتمام المصالحة، وفق مقررات اجتماع بيروت في الشهر الماضي.

وفي واحدة من المرات القليلة دخلت حركة الجهاد الإسلامي على خط الانتقاد لدور السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، وهو طريق كثيرا ما تسلكه حركة حماس.

وخلال كلمة له في مؤتمر دعم الانتفاضة في العاصمة الإيرانية طهران، قال شلح إن إستراتيجية «مقاومة غزة» هي الصمود والتحرير، وإن تطوير إمكانيات هذه المقاومة «يعتلي سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي». وتكلم عن وحدة المقاومة في غزة وفي الشمال (لبنان)، وقال إن أي اعتداء إسرائيلي على أي من الجبهتين «لا بد أن يواجه باتحاد هاتين الجبهتين للتصدي لهذا الاعتداء».

وفي سياق الحديث عن المقاومة في الضفة الغربية تحدث عن «انتفاضة القدس»، واتهم السلطة الفلسطينية بمحاصرتها والتضييق عليها ومنعها من التطور والتوسع. وربط بين الاستيطان وما اسماه «الدور الأمني» الذي تقدمه السلطة في ملاحقة المقاومة، وقال «هذا الدور لا يتماشى مع ما تطرحه السلطة من شعارات ضد الاستيطان».

وطالب شلح منظمة التحرير الفلسطينية بطرح البرنامج الوطني الذي يقوم على إعادة «كل فلسطين» كخيار للرد على البرنامج الإسرائيلي الذي يعلن عن عدم قيام أي دولة فلسطينية. وأعاد طرح مبادرة الجهاد لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة، كحل للازمة الفلسطينية رغم رفض السلطة لها.

وتعد انتقادات الجهاد الإسلامي للسلطة الفلسطينية واتهامها بملاحقة المقاومة ومنعها في الضفة الغربية، من المرات القلائل التي تدخل فيها حركته هذا الطريق، في ظل وقوفها في كثير من الأحيان موقف الوسيط بين فتح وحماس، لإنهاء الكثير من الخلافات التي كانت تنشب بينهما.

ومن المرجح أن يكون ذلك راجعا لحملات الاعتقال التي طالت أخيرا عددا من ناشطي الجهاد على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي سياق الرد على اتهامات شلح، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن الشعب الفلسطيني سيواجه هذه المواقف بـ «الالتفاف حول القيادة ومنظمة التحرير»، معربا عن قناعته بفشل الجهاد وحماس في الوصاية على الشعب الفلسطيني، واعتبر ما جاء على لسان شلح «عبارة عن بطاقة مرور لتحالفات جديدة تعمل على رهن قرار الشعب الفلسطيني لدول خارجية لم تقدم شيئا عمليًا لفلسطين ونصرتها». وأضاف «المؤامرات الدولية لا تستثني الفصائل من الضربات»، ودعا للتعاون مع القيادة الفلسطينية لتحقيق الثوابت الوطنية.

وكانت حركة فتح التي لا تتمتع بعلاقات طيبة مع إيران مستضيفة المؤتمر، انتقدت في بيان رسمي تصريحات الدكتور شلح، ووجهت له انتقادات شديدة. وقالت إن «تصريحات شلح مرفوضة، وتعبر عن سقوط سياسي وأخلاقي غير مبرر». ووصفت التصريحات بـ «غير المسؤولة وتأتي في وقت تخوض فيه دولة فلسطين مواجهة حقيقة مع الاحتلال على الأرض، وأمام المؤسسات الدولية والأمم المتحدة».

وفي انتقاد فهم أنه موجه لإيران، قالت فتح إنه كان من الأجدر «ألا يرهن (شلح) نفسه لأي جهة غير فلسطينية، خاصة وأن المؤامرة الإقليمية تسير على قدم وساق، مما يساهم في إبقاء الانقسام ويحول دون إقامة دولة مستقلة». وقالت «إن انجرار البعض يأتي بسبب عدم الوعي السياسي لحقيقة المعركة الكبرى التي نناضل من أجلها لاستعادة القدس». ورأت أن الارتهان لـ «قوى إقليمية» هو أحد الأسباب التي ما زالت تساهم في تعميق الانقسام، وبقاء الاحتلال الذي يسعى جاهدا لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت فتح الأمين العام للجهاد للعودة الى الموقف الوطني الفلسطيني، والحفاظ على القرار الوطني المستقل، وحماية المشروع الوطني الذي قالت إنه «يجري التآمر عليه من جهات عديدة مستعملة أدوات فلسطينية غير مسؤولة».

يشار إلى أن مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة انطلقت أعماله يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى أمس الأربعاء، بمشاركة 80 وفدا و700 ضيف، من بينهم عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية.

من جهتها ساندت حركة حماس موقف الأمين العام للجهاد الإسلامي أمام موقف فتح، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن الدكتور شلح يعد «شخصية وطنية صاحبة هم وطني ورؤية واضحة للتعامل مع القضية الفلسطينية». وأكد تأييد حماس لمبادرة النقاط العشر التي طرحها الأمين العام لحركة الجهاد في وقت سابق. وثمن ما جاء في خطاب شلح حول ضرورة توحيد الجبهات في وجه الاحتلال قائلاً «يجب على الأمة الإسلامية والعربية بكل مكوناتها أن توحد جهودها لمواجهة المشروع الصهيوني، ومواجهة توسعه واعتداءاته المستمرة بحق العالم الإسلامي أجمع». وشدد على ضرورة التوحد في مواجهة أطماع الاحتلال، وأن تبقى فلسطين «هي البوصلة الأساسية التي تُوحد كل الجهود تجاهها».

وأوضح قاسم أن حركة حماس تتفق مع ما جاء في خطاب شلح حول دور السلطة الفلسطينية في الوقوف في وجه المقاومة، مشيراً إلى أن «السلطة بهيكليتها الحالية والمهام التي تقوم بها، تقف في وجه الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة». واتهم السلطة بأنها «تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال على أعلى المستويات، وتعمل على منع العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، باعتراف قيادات السلطة بذلك بشكل علني». وتابع «نؤكد على ما جاء في كلمة الدكتور شلح أن السلطة الفلسطينية هي الحلقة الأضعف في مكونات الشعب الفلسطيني، بل إن الاحتلال يعتمد عليها في محاربة وملاحقة المقاومة الفلسطينية، وتمرير مشاريعه».

ونقل موقع مقرب من حركة الجهاد عن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، قوله إن موقف تنظيمه يأتي متناغماً مع خطاب شلح. وشدد على ضرورة أن تكون المقاومة متناغمة ومترابطة في الوطن العربي أجمع، لافتاً إلى أن تنظيمه يؤمن بوحدة الوطن العربي ومقاومة الاحتلال، وهو بذلك يشير إلى ما جاء في الخطاب على ضرورة وحدة المقاومة في غزة وجنوب لبنان.

وذكر أن توصيف الدكتور رمضان منظمة التحرير والسلطة «مقارب للصحة بشكل كبير»، داعياً إلى تفعيل وتطوير المنظمة للحفاظ عليها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة الى أن الخلافات الحالية وتبادل الاتهامات بين كبرى الفصائل الفلسطينية، يأتي رغم التوافقات التي تمت بينها خلال لقاءات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، وما تبعها في اجتماع الفصائل في العاصمة الروسية موسكو.