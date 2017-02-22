﻿ملايين المهاجرين مهددون بالترحيل بسبب قوانين ترامب الجديدة

واشنطن ـ «القدس العربي»: قال زعماء الحقوق المدنية وقادة جماعات تدافع عن سياسات الهجرة المرنة إن الخطة الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، ستدمر العائلات والمجتمعات المحلية، وستضر باقتصاد الولايات المحلية في جميع أنحاء البلاد

ومن المحتمل أن تؤدي المذكرات الجديدة لإدارة ترامب بشأن قوانين الهجرة إلى ترحيل الملايين من المهاجريين غير الشرعيين من البلاد إذا وفر البيت الأبيض الأموال والأدوات لتنفيذ هذه السياسة.

وألغت التعليمات الجديدة جميع القوانين المرنة التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما بشأن الهجرة، والقانون الوحيد الذي لم يتم إلغاؤه مع السياسة الجديدة كان قانون العمل المؤجل للقادمين الأطفال، وهو برنامج يتيح لأطفال الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير شرعية البقاء داخل البلاد والعمل والدراسة، ولكن البيت الأبيض أكد إمكانية إلغاء هذا القانون في المستقبل

وتتضمن المذكرات التي وقعها وزير الأمن الداخلي جون كيلي زيادة عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم وتخصيص الآلاف من الموظفين والضباط، للقبض على الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير مشروعة، إضافة الى تجنيد الشرطة المحلية وضباط شريف المقاطعة في مهمات القبض على المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح مسؤولون من جماعات تدافع عن المهاجرين أن قرارات ترامب الجديدة لم تكن مفاجئة لهم، ولكنها مزعجة للغاية، لأنها تتضمن تغيرات جذرية، من بينها توسيع فئات الناس الذين قد يكونون هدفاً للترحيل إضافة إلى سرعة التنفيذ.

وتعهدوا ببذل «كل الجهود لمقاومة التغييرات في المحكمة».

وقال عمر جودات، مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن «المذكرات الصادرة عن البيت الأبيض تشير إلى استعداد ترامب عبر سياسة عدوانية للترحيل الجماعي لتهديد الكرامة الإنسانية ورفاه المجتمع وحماية الأطفال».

وأضاف: «الكلمة الأخيرة لا تعود لترامب بل للمحاكم».

أما ويندي فيليز، مدير الاتصالات في مجلس الهجرة، فقال إن «سياسات ترامب الصارمة زرعت الخوف في المجتمعات العرقية التي تقف بالفعل على حافة الهاوية بسبب خطاب الرئيس الأمريكي المتشدد حول الناس الذين لا يحملون وثائق»، مشيرا الى أن «سياسة ترامب تنفر المجتمع من المهاجرين القانونيين ما يؤدي الى الشعور بأنه غير مرحب بهم في البلاد».

في المقابل، أشاد النائب ستيف كنغ، وهو جمهوري من ولاية ايوا، بترامب لأنه أوفى بوعده في معالجة أمن الحدود واستهداف الناس الذين يوجدون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقال إن «ترامب يجب أن لا يستثني أي أحد من المهاجرين في القوانين الجديدة»، مؤكدا بأنها «الفرصة الوحيدة لمعالجة الهجرة غير القانونية».

وستؤدي النسخة المنقحة من الأمر التنفيذي لترامب بشأن السفر الغرض نفسه من السياسة الهادفة إلى حظر السفر من سبع دول مسلمة الى الولايات المتحدة، ولكن الأمر الجديد، وفقا لأقوال المستشار السياسي في البيت الأبيض، ستيفن ميلر، ما هو الا استجابة لقرارات المحكمة الاتحادية وتجنب الكثير من القضايا الفنية.

ورفض البيت الأبيض الاعتراف بوجود أي خطأ معيب في الأمر التنفيذي الأول، بل إن عددا من مسؤولي الإدارة أكدوا أن القرار بدون شك «قانوني ودستوري».

وقال ميلر إن «الولايات المتحدة لديها مشكلة خطيرة مع الإرهاب والتطرف والأشخاص الذين ينضمون الى تنظيم «الدولة الإسلامية» أو تنظيم «القاعدة»، مشيراً إلى أن «النظام المعدل ينطبق على سبع دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران، العراق، سوريا، اليمن، الصومال، السودان وليبيا»، وهي الدول نفسها التي تضمنها الأمر السابق.