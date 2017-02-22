﻿مؤتمر دولي في الدوحة يدعو لمنع النزاعات ونشر ثقافة حقوق الإنسان

الدوحة ـ «القدس العربي»: حث مؤتمر دولي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، حول حالات الصراع في المنطقة العربية منذ 2011 في ختام أعماله أمس في الدوحة، الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، وإعطاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك دعم أنظمة الإنذار المبكر.

وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي حول «مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية»، على ضرورة أن تقوم كل الجهات الفاعلة بتمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز. وأهاب المشاركون بكل الجهات الفاعلة، دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، داعيا على صعيد متصل الدول الأعضاء إلى مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز.

وحث كذلك هيئات الأمم المتحدة على توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة.

وفيما يتعلق بالنهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، دعا المؤتمر كافة أطراف الصراعات المسلحة أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا.

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء على ضمان حماية المدنيين وبالأخص الفئات التي تعاني من الإقصاء والتهميش، لا سيما النساء والأطفال والمسنين والأشخاص المشردين والأشخاص من ذوي الإعاقة. وطالب المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ببذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وكذلك منع كافة أشكال العنف وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف ضد النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية، وأن تطبّق سياسة عدم التسامح إطلاقا.

كما حث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني بما يضمن الانصاف والعدالة.

وطالب المؤتمر في توصياته، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وشددت كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن ربطها بمنطقة جغرافية معينة. وأشارت على هامش مشاركتها في المؤتمر الى أن بعض الدول الأوروبية ارتكبت العديد من الفظائع إبان الحرب العالمية الثانية، فيما تم انتهاك هذه الحقوق أيضا في بعض الدول الأفريقية لأسباب قد تكون لها علاقة بالاستعمار.

وأكدت على مسؤولية الدول تجاه بناء مؤسسات تحميها ومواطنيها من الصراع العنيف والاقتتال. ونبهت إلى أنه بدون قضاء مستقل وصحافة وإعلام حر، ومدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه لا يمكن لأي دولة تفادي الصراع العنيف وإدارة الأزمات والمساهمة في حلها.