﻿تشييع جثمان عمر عبد الرحمن بمشاركة شقيق الظواهري

القاهرة ـ «القدس العربي»: شيعت، أمس الأربعاء، جنازة عمر عبد الرحمن، مؤسس الجماعة الإسلامية، عقب وصول جثمانه من الولايات المتحدة، بعد وفاته داخل السجون الأمريكية.

وكان جثمان عمر عبد الرحمن تحرك من قرية البضائع في مطار القاهرة الى مسقط رأسه لتشييعه، فى حراسة قوات الأمن، التي قامت بتأمين وصول الجثمان لمدينة الجمالية في الدقهلية، حيث يدفن في مسقط رأسه.

وشارك المهندس محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، في التشييع، كما حضر أيضا الشيخ أحمد يوسف أمير جماعة الجهاد في بني سويف.

يذكر أن الجثمان نقل لمدينة الجمالية في محافظة الدقهلية مرورا بمحافظة الإسماعيلية، ثم تمت الصلاة عليه ودفنه في مسقط رأسه مع مرافقة قوات من الأمن المصري.

وشارك العشرات من أهالي مركز الجمالية التابع لمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة وعدد من أعضاء الجبهة السلفية، في التشييع.

وبرزت مخاوف خلال الأيام الماضية، من دفن جثة الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، في مكان مجهول، على غرار ما حدث مع جثة ضابط الجيش خالد الإسلامبولي الذي أُعدم بتهمة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ولا يعرف أحد حتى الآن مكان دفنه، وهو ما عللته أوساط سياسية ومصرية مطلعة بأن الدولة كانت لا ترغب في أن يعرف مؤيدوه مكانه.

وقال المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، أحمد الإسكندراني، إن «السلطات في الولايات المتحدة تواصلت مع أسرة عبد الرحمن قبل وصول الجثمان بأربع ساعات، لإبلاغهم ببيانات الطائرة الناقلة ومواعيد تحركها ووصولها».

وأضاف لـ«القدس العربي»، «كانت هناك مخاوف بالفعل من سيناريو الدفن المجهول أو إخفاء الجثة، لكن زالت تلك المخاوف بعد وصول الجثمان والاطمئنان لتنفيذ وصية الشيخ».

ولفت إلى أن السلطات المصرية تعاونت بشكل إيجابي وأبدت تجاوبا لمطلب الأسرة منذ اللحظة الأولى، ولم تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام الجثمان.

وكان عبد الرحمن المولود في قرية الجمالية في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال) سنة 1938، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ«التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة»، وهي الاتهامات التي كان ينفيها بشدة هو ودفاعه.

وفقد الشيخ عمر عبد الرحمن بصره بعد أشهر من مولده، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وبعد دراسة طويلة في المعاهد الأزهرية، التحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر في القاهرة حتى تخرج منها عام 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيداً بها مع تطوعه بالخطابة.

وبسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام الناصري (نظام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر 1956 ـ 1970) تم إيقافه عن العمل، قبل أن يتم اعتقاله بعد مضايقات أمنية بسبب تنديده في إحدى خطب الجمعة بحكم عبد الناصر؛ إذ تم اعتقاله لثمانية أشهر حتى أفرج عنه في صيف 1971.

وعقب خروجه من السجن تمكن من الحصول على الدكتوراه، التي كان موضوعها «موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة».

وعبد الرحمن معروف في الوسط الجهادي حول العالم بـ«مفتي الجهاد» و«الشيخ المجاهد» وذلك منذ أن دعا إلى وجوب إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات (سبتمبر/أيلول 1970 ـ أكتوبر/تشرين أول 1981)؛ لاعتبارات تتعلق بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وفي نهاية عهد السادات، اختاره تنظيم الجهاد (شكَّل قياداته فيما بعد الجماعة الإسلامية المعروفة حالياً بمصر)، مفتياً وزعيماً للتنظيم، قبل أن يصدر قرار في سبتمبر/ أيلول 1981 باعتقاله.

ووقف عبد الرحمن أمام المحكمة العسكرية في مصر، في أكتوبر/ تشرين أول 1981، مداناً بـ»التحريض على اغتيال الرئيس السادات» (6 أكتوبر/تشرين أول 1981) قبل أن تبرئه المحكمة نفسها فيما بعد.

ورغم البراءة، ظل محبوساً حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة «قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الافتاء بالتنظيم»، غير أنه حصل على البراءة أيضا في هذه القضية، التي استمرت ثلاث سنوات.

وبعد خروجه من السجن عام 1984، عاد مرة أخرى إلى الدعوة تحت مظلة تنظيم الجهاد، وسط مساومات من جانب الأجهزة الأمنية لتحجيم حركته، حتى فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية في منزله.

ولزعيم الجماعة الإسلامية 9 ذكور وبنتان، أرسل اثنين منهما لقتال الأمريكان في أفغانستان، أحدهما قُتل في 2011 في غارة أمريكية.

وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، سافر عبد الرحمن لأداء العمرة في السعودية، ومن هناك توجه لعدة دول منها باكستان حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات المجاهدين في بيشاور، وكانت محطته التالية السودان، حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1990.

وفي محطته الأخيرة، خلال وجوده في ولاية نيوجيرسي، في الولايات المتحدة، أوقعت به المباحث الفدرالية عام 1993، إثر اتهامه بالتورط في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي، وانتهت بالحكم عليه عام 1995.

وأتهم عبد الرحمن آنذاك بـ«التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وهي الاتهامات التي ينفيها عبد الرحمن.

وعقب حبسه، هددَّ تنظيم الجهاد، الذي كان يقوده أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، باستهداف حكومات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، رداً على محاكمة عبد الرحمن، كما دعا جهاديون في عدة دول إسلامية اأسر أمريكيين لافتدائهم به، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

ومن محبسه في السجون الأمريكية أعلن عبد الرحمن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية في مصر عام 1997، بعد عشرية دموية بين الجهاديين من جهة وقوات الشرطة المصرية من جهة أخرى.

نحو ربع قرن من الحبس الانفرادي في السجون الأمريكية، عانى عبد الرحمن خلالها بجانب كونه ضريراً من عدة أمراض من بينها: سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك.

وكان يسمح لزعيم الجماعة الإسلامية بمكالمة هاتفية لأسرته كل 155 يوماً، تتيحها له إدارة السجون الأمريكية منذ اعتقاله.

وسبق أن حصلت هيئة الدفاع عنه على موافقة أمريكية بدراسة أمر نقله من سجنه في الولايات المتحدة إلى السجن في أي دولة أخرى، بشرط وصول موافقة من هذه الدولة، خاصة أنه توجد سوابق قانونية في تاريخ القضاء الأمريكي، تم فيها نقل محكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى دولهم لاستكمال فترة سجنهم فيها.

ورفضت الحكومات المصرية المتعاقبة تسلمه وحبسه بالسجون المصرية، دون أن تقدم أسبابا، وفق العائلة، رغم عرض واشنطن ذلك أكثر من مرة.

غير أن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، تعهد في أول خطاب له في ميدان التحرير في وسط القاهرة أمام المتظاهرين، عقب توليه السلطة في يونيو/ حزيران 2012، ببذل الجهد والعمل على تحرير عبد الرحمن، إلا أن الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم في يوليو/ حزيران 2013، أدت إلى عدم تحقق هذا التعهد.