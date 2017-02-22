﻿قيادي في «التيار الوطني» يطالب السبسي بالعفو عن مستهلكي المخدرات ويدعو المرزوقي للتعامل مع البشير والسيسي بنفس الطريقة

تونس – «القدس العربي»: طالب هشام العجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»الرئيس الباجي قائد السبسي بإصدار عفو عن بعض مستهلكي المخدرات، بدلاً من مطالبة مجلس الأمن القومي بوقف تتبعهم، فضلاً عن الضغط على الكتلة البرلمانية لـ»نداء تونس» و»النهضة» للإسراع في المصادقة على القانون الجديد المتعلق بمكافحة المخدرات، وعبّر من جهة أخرى عن تأييده لقرار قائد السبسي استضافة قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر في تونس.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير استقبل في القصر الرئاسي في الخرطوم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الذى زار السودان للمشاركة في فعاليات جائزة «الطيب صالح العالمية»، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من قبل بعض السياسيين والنشطاء.

وقال العجبوني في حوار خاص مع «القدس العربي»: «عمر البشير، قام بالانقلاب على رئيس منتخب سنة 1989 ونصّب نفسه رئيساً للسودان ومنذ تلك الفترة ليس هناك تداول على السلطة، علاوة على أنه مصنف كمجرم حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي انسجاماً مع موقفه الرافض لاستقبال الرئيس المصري في تونس، كان على المرزوقي أن يرفض زيارة البشير، ونحن كحزب تيار ديمقراطي لا يمكن أن نقبل بالانقلاب العسكري أو الجرائم التي ارتكبها السيسي في حادثة رابعة وفي خنق حرية الإعلام في مصر والانقلاب على من ساندوه سابقاً، وبالتالي عندما نأخذ قراراً ضد دكتاتور مصر فمن المفروض أن نأخذ القرار نفسه ضد ديكتاتور السودان (في إشارة إلى الموقف المتناقض للمرزوقي).

وفي ما يتعلق بحديث الرئيس الباجي قائد السبسي عن إمكان دعوة مجلس الأمن القومي في تونس لعدم ملاحقة مستهلكي المخدرات، قال العجبوني «تصريح رئيس الجمهورية غريب جداً وأثار الكثير من الجدل، وهو من عادته ألا يحترم الدستور والقوانين، كما حدث سابقاً في قانون المصالحة الذي يضرب قانون العدالة الانتقالية، وكان بإمكان قائد السبسي أن يقترح أمرين بانتظار المصادقة على القانون البديل (لقانون 52 المتعلق بمكافحة المخدرات): الأول هو إصدار عفو (عن مستهلكي المخدرات) والدستور يمكنه من ذلك، والثاني أن يقوم بتنقيح القانون 52، وخاصة الفصل 12 ليسمح للقضاة بتقرير ظروف التخفيف (بحق مستهلكي المخدرات) وبالتالي يحلّ المشكلة مبدئياً لحين إصدار القانون النهائي».

وأضاف «مجلس الأمن القومي من مشمولاته التداول في السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي والخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالاستعلامات (الاستخبارات)، ولا علاقة له بموضوع استهلاك المخدرات، وكان بإمكان الرئيس الضغط على كتلة «نداء تونس» وحليفه كتلة «النهضة» ولديهما غالبية برلمانية وبإمكانهما المساهمة في التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الجديد، وخاصة أن العمل النيابي فيه تأخير كبير فهناك العديد من القوانين التي تأخرت مناقشتها من بينها المشروع الذي تقدمنا به عام 2015 حول الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع وأيضاً مشروع حول تنظيم قطاع سبر الآراء وغيرها».

وفي ما يتعلق بالمبادرة التي تقودها تونس لحل الأزمة الليبية ودعوة الرئيس التونسي للجنرال خليفة حفتر لزيارة تونس، قال العجبوني «أوافق على ما قاله رئيس الجمهورية في هذا المجال، فيجب أن تبقى تونس على المسافة نفسها من جميع الفرقاء الليبيين وإذا كان بإمكانها أن تتدخل لإضفاء نوع من الاستقرارالسياسي والاتفاق بين الفرقاء وتجنب الحرب الأهلية والفوضى، فنحن نرحب بذلك، ولذلك نحن مع دعوة حفتر (بقطع النظر عن اختلافنا معه)، فتونس لا تستطيع أن تكون بمنأى عن حل المشكلة الليبية فهي جار تاريخي، ومصالحنا مرتبطة بما يحدث في ليبيا والجزائر، ولو أن هذا القرار تأخر كثيراً ولكنه صائب من الناحية الديبلوماسية ويأخذ مصلحة ليبيا وتونس، فعدم الاستقرار في ليبيا يضر بالأمن القومي في تونس والجزائر ومصر وهذه الخطوة إيجابية وبانتظار نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وعبّر من جهة أخرى عن تأييد حزبه للجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة التي يقال إنها ستساهم في كشف طبيعة الأنظمة السابقة والتي تتضمن الكثير من السلبيات، و«أعتقد أن المصارحة والمكاشفة هي السبيل الوحيد لإجراء مصالحة وطنية ونبذ الأحقاد، فالثورة التونسية كانت سلمية ورجال النظام السابق رجعوا من باب الانتخابات ولم تكن هناك اعتداءات ضدهم (رغم تجاوزاتهم السابقة)، ونحن من أشد مساندي مسار العدالة الانتقالية وكنا نتصور أن تكون هناك هجمات ضد هذا المسار لأن هناك أطرافاً ليست لها مصلحة في نجاحه، وقلت قبل قليل إن رئيس الجمهورية أول من حاول تعطيله باقتراح قانون «المصالح» (المصالحة الوطنية)، فالمصالحة يجب ألا تكون مغشوشة، بل يجب أن تتم ضمن مسار كامل فيه كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية والمحاسبة وجبر الأضرار وإصلاح المؤسسات، حتى لا تتم إعادة إنتاج المنظومة نفسها الاستبداد والفساد القديمة، وأعتقد أن من مصلحة رموز النظام السابق أن تكون هناك عدالة حقيقية، لأنها ستحميهم في المستقبل».

وفي ما يتعلق بالجدل الذي أثاره عنوان مسرحية «ألهاكم التكاثر» ومطالبة بعض رجال الدين بتعديله على اعتبار أنه مشتق من القرآن الكريم، قال العجبوني «الفن بطبعه مبني على الحرية، والاستلهام من آية قرآنية لا يمس المقدسات (إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وحقيقة لم أشهد العمل ولكن أعتقد أنه ليس هناك مشكل أن نستعمل عبارات وردت في القرآن الكريم في أعمال معينة، فالقرآن فيه معانٍ كثيرة ونحن نستعمل أساساً عبارات وردت في القرآن الذي نزل باللغة العربية».

وأضاف «عموما ليس هذا مُشكل تونس المُشكل هو المحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى حرية التعبير، مع احترام التقاليد والدين الحنيف، ومشاكلنا الأساسية هي الحوكمة ومحاربة الفساد والفقر والاصلاح الاقتصادي والمنظومة التعليمية والصحية وغيرها، وهذه المسائل (الجدل الذي أثاره عنوان المسرحية) تعيدنا إلى مربع الهوية الذي استنزف كل عملية الإصلاح منذ 2011، وهناك محاولات الآن لإعادة الاستقطاب الثنائي لغايات سياسية وانتخابية بحتة، في حين أن البلد غارق في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأهم شعارات الثورة كانت شغل وحرية وكرامة وطنية، وللأسف لم يتحقق لا الشغل ولا الكرامة الوطنية والمكسب الوحيد الذي يجب أن نحافظ عليه هو حرية التعبير وحماية مسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية، فنحن لسنا في ديمقراطية بل في مسار ديموقراطي طويل ودورنا أن نتجه إلى المسائل الأساسية وليست للمسائل التي تلهي الرأي العام من دون أن يكون لها أي أثر في مستقبله».