﻿القوميون الأتراك يرفعون صورة أردوغان ويلدريم يلوّح بشعار «الذئب الأغبر»

إسطنبول ـ «القدس العربي»: تتنامى المشاعر القومية في المجتمع التركي بشكل كبير لاسيما خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت تحديات سياسية ومحاولة انقلاب وعمليات عسكرية للجيش خارج الحدود، وكذلك بسبب التقارب التاريخي الحاصل بين حزب «العدالة والتنمية الحاكم» والرئيس رجب طيب أردوغان من جهة، وحزب الحركة القومية المعارض من جهة أخرى.

وفي تطور لافت، لوح رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بشعار «الذئب الأغبر» الذي يتخذه حزب الحركة القومية المعارض والقوميون الأتراك بشكل عام شعاراً لهم، وذلك على هامش كلمته أمام نواب الحزب في العاصمة أنقرة، الاثنين، وسط حماس كبير بين الحضور.

الحدث الذي تناولته وسائل الإعلام التركية بتحليل واسع من كافة الجوانب، وصف بأنه نقطة تحول مهمة. وفي حين اعتبره البعض مجرد محاولة لاستعطاف شريحة أوسع من القومين الأتراك وكسب أصواتهم في الاستفتاء في السادس عشر من أبريل/ نيسان المقبل، رأى آخرون أنه يحمل معاني سياسية وفكرية أكبر من ذلك.

وسبق ذلك بيوم واحد انتشار نسخ على نطاق واسع لصورة ضخمة لأردوغان معلقة في قاعة عقد فيها مهرجان جماهيري كبير لحزب الحركة القومية بحضور رئيسه دولت بهتشيلي الذي بات مقرباً من الرئيس منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزت البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ قدم القوميون الأتراك دعماً كبيراً لأردوغان والحكومة التركية في الحرب على حركة الخدمة وزعيمها فتح الله غولن المتهم بقيادة محاولة الانقلاب، وأيد الحزب حرب الحكومة على الجماعة التي وصفها بهتشيلي بالخائنة والمنظمة الإرهابية.

وينفي رئيس الحزب أن يكون تأييده للتعديلات الدستورية لأجل أردوغان «بل من أجل مصلحة الشعب التركي»، على حد تعبيره.

ويعتبر تقليدياً حزب الحركة القومية أقرب إلى الحكومة وحزب العدالة والتنمية حيث يدعم توجهاتها في الحرب على المنظمات الإرهابية والحملة ضد المتمردين الأكراد وفتح الله غولن. وسعى أردوغان خلال السنوات الأخيرة إلى اجتذاب أصوات القوميين الأتراك من خلال تشديد الحرب على المتمردين الأكراد واستخدام الخطاب القومي، خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وبدلاً من خطابه الديني المعتاد بات أردوغان يركز على استخدام الشعارات القومية، ويؤكد على وحدة الأرض التركية، حيث أدى تشدد الحكومة التركية في الحرب على حزب العمال الكردستاني خلال السنة الأخيرة إلى تعزيز دعم القوميين للحكومة حيث أعلنوا مراراً وقوفهم بشكل تام إلى جانب الحكومة وأردوغان في الحرب على المتمردين الأكراد.

لكن التطور الأبرز كان موافقة القوميين ودعمهم لمساعي أردوغان لتغيير الدستور وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي، حيث تم صياغة التعديلات بشكل مشترك والتصويت عليها في البرلمان والإعلان عن احتمال القيام بحملات انتخابية مشتركة من أجل حث الشعب التركي على التصويت بنعم في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية.

وعلى هامش عملية درع الفرات التي يقوم بها الجيش التركي في شمالي سوريا تُظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الجنود الأتراك وهم يلوحون بشعار «الذئب الأغبر»، وفي مشاهد أخرى يطلبون من الأطفال السوريين في المناطق التي تم طرد تنظيم الدولة منها بالتلويح لهم بالشعار نفسه.

ويرى مراقبون أن إرسال الجنود إلى خارج الحدود للقتال تحت شعار حماية الأمن القومي ساهم في تعزيز المشاعر القومية الموجودة أصلاً في المجتمع التركي، حيث فقد الجيش التركي العشرات من جنوده في المعارك مع تنظيم الدولة خلال السنة الأخيرة ومئات آخرين في الصراع مع المتمردين الأتراك وسط مشاهد يومية للجنازات التي تسيطر عليها الشعارات والخطابات القومية.

وتبدو المعارضة التركية في أضعف حالاتها على الإطلاق منذ سنوات طويلة، في ظل عدم قدرتها على مواجهة حزب العدالة والتنمية وأردوغان، وما تعيشه من مشاكل وانقسامات داخلية وتراجع متزايد في شعبيتها وذلك على الرغم من الانتقادات المتصاعدة لأردوغان والحزب الحاكم.

وبينما فقد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد قدرته على التأثير على الرأي العام أو تشكيل تهديد على فرص حزب العدالة والتنمية في الاستمرار بالتفرد في حكم البلاد ولم يحقق أي تقدم في نتائجه بالانتخابات، تراجعت شعبية حزب الحركة القومية في الانتخابات الأخيرة وخسر ما يقارب من نصف مقاعده في البرلمان في ظل اضطرابات ومشاكل داخلية غير مسبوقة داخل الحزب، بينما تقلص تأثير حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي واجه حملة قضائية واسعة بتهمة دعم الإرهاب نتج عنها، الثلاثاء، الحكم على رئيس الحزب صلاح الدين ديمرطاش بالحكم 5 أشهر وتجريد الرئيسة المشاركة فيغين يوكساك داغ من عضوية البرلمان.