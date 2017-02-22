﻿جثث مجهولة الهوية شرق الموصل و«الحشد» ينهي عملية غربها

الموصل ـ «القدس العربي» ووكالات: لا يزال يشهد الساحل الأيسر من مدينة الموصل أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ أن استعادته القوات العراقية من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إذ ارتفعت في الأيام الأخيرة ظاهرة انتشار الجثث مجهولة الهوية في أحياء مختلفة هناك، في وقت أنهى فيه الحشد الشعبي، معارك المرحلة السادسة شمال غربي قضاء تلعفر. وحسب شهود عيان فإن «الفرق الطبية تنتشل يومياً الكثير من الجثث المجهولة الهوية، حيث تكون معظمها معصوبة الأعين ومكتوفة الأيدي، ما يدل على تعرضها للاختطاف من قبل جهات مسلحة تعمل داخل المدينة».

عبدالله، أحد سكان المدينة، قال لـ«القدس العربي»: «صحوت فجراً على وقع إطلاقات نارية كانت قريبة من سكني، ولكن بسبب ما تشهده المدينة من عمليات عسكرية ظننت أن أحد العسكريين كان يطلق الرصاص في الهواء».

وتابع: «عند حلول الصباح وأثناء ذهابي إلى عملي شاهدت جثة معصوبة العينين ومكتوفة الأيدي عليها طلقات نارية. أبلغت المفارز الأمنية عن الحادثة وتم نقل الجثة إلى المستشفى بعد إجراء التخطيط الجنائي لمكان الحادث».

وأضاف «نسمع يومياً أصوات الرصاص ويتم بعدها العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق مختلفة من المدينة».

المساعد الطبي أحمد، قال إنهم ينقلون يومياً الكثير من الجثث بواسطة سيارات الأسعاف المنتشرة في المدينة، ويوميا يتلقون اتصالات عن جثث مجهولة الهوية ملقاة في شوارع المدينة. وأشار المصدر إلى أن المدينة تشهد تطوراً أمنياً خطيراً منذ أيام حيث تم تكليفهم بنقل الجثث مجهولة الهوية، بعد أن كانت مسؤوليتهم تقتصر فقط على نقل القتلى والجرحى الذين يسقطون جرّاء العمليات العسكرية التي كان يشهدها الساحل الأيسر من المدينة.

وفي سياق متصل، ألقيت آلاف المنشورات على أهالي الساحل الأيسر في المدينة من قبل مجهولين يدعون انتماءهم لتنظيم «الدولة الإسلامية». المنشورات توعدت أهالي المدينة وطالبتهم بالخروج منها بأسرع وقت، مشيرة إلى أنهم «سيكونون هدفاً مشروعاً للمسلحين حال بقائهم داخل المدينة»، وهددت أهالي المدينة بـ«القتل إذا استقروا فيها».

ووفق أحمد الطائي، المهتم بشؤون الجماعات المسلحة، فإن «المنشورات التي انتشرت في المدينة والتي أشيع أن التنظيم قام بنشرها، تختلف عن طريقة طبع المنشورات التي كان ينشرها «الدولة» سابقاً، من حيث طريقة التعبير أو الطباعة».

وأوضح أن التنظيم «يهتم كثيراً بالجانب الإعلامي الخاص به، بعكس المنشورات التي ألقيت فهي تفتقر للكثير من التعابير والآيات القرانية التي كان التنظيم ينشرها، فضلاً عن وضعه شعاره الخاص به في كل منشور أو بيان يلقيه». وأشار إلى أن «هناك، أطرافا سياسية ربما من خارج المدينة، مدفوعة قامت بنشر هذه المنشورات لغرض خروج الأهالي من المدينة وتنفيذ أهداف اجندات خارجية».

في السياق، أعلن «الحشد الشعبي»، انتهاء جزئياً لمعارك المرحلة السادسة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» شمال غربي قضاء تلعفر في الموصل، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية المقبلة ستنطلق باتجاه شرق تلعفر. وقال أحمد الأسدي، المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي (ميليشيا شيعية تابعة للحكومة)، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن «قطعات (وحدات) الحشد بدأت، صباح اليوم (أمس)، بعملياتها ضمن المرحلة السادسة نحو عدد من القرى (في تلعفر) لتحريرها».

ولفت إلى أن «تلك القرى كان العدو يتحرك منها بقوة خلال الأيام الماضية باتجاه خطوط الصد التي يمسكها (يتمركز فيها) الحشد».

وأضاف الأسدي، أنه «منذ انطلاق عمليات المرحلة السادسة، والتقدم مستمر والعمليات العسكرية تحقق انتصارات»، مبيناً أنه «تم تحرير قرى الشريعة الشمالية والشريعة الجنوبية وكذلك عين طلاوي».

وأوضح أن «القطعات العسكرية التابعة للحشد الشعبي، (باتت) قريبة من قضاء تلعفر من الموقع الجنوب غربي».

وأكد نائب قائد الحشد، أبو مهدي المهندس، أن الصفحة الأولى (عملية محدودة) من المرحلة السادسة لعمليات غرب تلعفر حققت أهدافها، مؤكدا أن المعارك المقبلة ستنطلق باتجاه شرق قضاء تلعفر.

وقال في بيان له «عمليات غرب الموصل حققت أهدافها ضمن الصفحة الأولى، وسنتقدم خلال الأيام المقبلة لتنفيذ الصفحات التالية، وسنبدأ بشرق تلعفر».

وأضاف إن «هذه بداية ومقدمة لتحرير كامل غرب الموصل وتلعفر والسيطرة عليهما» مؤكدا أن «العملية ستكون طويلة وتحتاج لجهد طويل من قبل الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي».

وفي وقت سابق من أمس، أعلن الحشد الشعبي في بيان له، انطلاق الصفحة الأولى (عملية محدودة) من المرحلة السادسة من عملياته العسكرية في المحور الغربي للموصل، إذ شنّت فصائله هجوما كبيراً من 4 محاور غربي تلعفر ذات الأغلبية التركمانية، واستعادت قرية الشريعة، بدعم من الطيران العراقي.

وبدأت القوات العراقية، الأحد الماضي، عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل (المعقل الرئيس لتنظيم داعش) وتمكنت من تحرير عدد من القرى.