﻿معركة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان: كشف فضائح وتباين بالتوقيت بين الحريري وعون

بيروت – «القدس العربي»: أعاد بعض التسريبات الإعلامية، في لبنان، الحديث عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، خلفاً للحاكم الحالي رياض سلامة.

فقد كشفت صحيفة «الأخبار» المقربة من «حزب الله» عن هدايا مالية قدّمها سلامة إلى رئيس الحكومة، سعد الحريري، بقيمة 575 مليون دولار جراء الهندسة المالية.

ومن المعروف أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يرغب في تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، مثلما يريد تعيين قائد جديد للجيش، والمركزان هما من نصيب الطائفة المارونية.

الحريري، من جهته، غير متحمّس لمثل هذا التعيين، وينفي التداول بهذا الأمر مع عون. كما يشيد في غير مناسبة بخصال سلامة الذي قام، كما قال: «بعمل كبير لمصلحة لبنان ولمصلحة الاستقرار النقدي في الاقتصاد اللبناني». وتشارف ولاية حاكم مصرف لبنان المجددة مراراً منذ مطلع التسعينات على الانتهاء، في ظل شد حبال اقتصادي سياسي. فهناك ضغوط لإحداث تغيير في هذا الموقع الحساس، وسط تأكيد بوجود كفاءات مصرفية ومالية، مقابل ضغوط مقابلة من قبل القطاع المصرفي والاقتصادي، للإبقاء على سلامة.

ويستند المدافعون عن سلامة إلى انجازاته على مدى السنوات السابقة، ومساهمته في إعطاء الثقة للقطاع المصرفي وحماية الليرة اللبنانية بعد تراجعها الكبير أمام الدولار الأميركي.

وفي ظل كل ذلك يأتي الحديث عن موضوع الهندسة المالية ومدى أهميتها، ورغم وجود من ينتقد هذا الاجراء الذي لجأ اليه سلامة، هناك من يدافع عن الخطوة، ويعتبر أنها كانت ضرورية في فترة الشغور الرئاسي وانعدام الثقة بالمؤسسات.

وفي السياق، جاء ما نشرته جريدة «الأخبار» عن نتائج الهندسة المالية التي أقدم عليها حاكم مصرف لبنان التي لم تفصلها أوساط متابعة عن السياسة.

وأوردت الصحيفة أن «العمليات التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف تحت مسمّى الهندسة المالية، اعتباراً من أول حزيران / يونيو الماضي، والتي درّت أرباحاً على بعض المصارف وكبار مودعيها بما لا يقل عن 6 مليارات دولار حتى الآن، بدأت فعلياً قبل هذا التاريخ بوقت طويل، عبر عمليات خاصة نفّذها المصرف المركزي لبنك «ميد»، أو بنك البحر المتوسط، الذي يملكه الرئيس سعد الحريري، ودرّت عليه أرباحاً استثنائية طائلة، وذلك في إطار دعم واضح للحريري، لمساعدته في الخروج من أزمته المالية بواسطة المال العام».

وأضافت: «كالعادة، جوبهت هذه المعلومات بالتشكيك، بل إن البعض تبرّع بنفي حصول مثل هذه العمليات من دون أن يكون على اطلاع كافٍ يسمح له بالجزم، ما أسهم في زيادة منسوب التشويش».

ونقلت الصحيفة أن «هدايا سلامة للحريري لم تقتصر على ما سُمّي الهندسة المالية، بل تجاوزتها إلى عمليات من نوع آخر، إذ في عام 2014، باع مصرف لبنان إلى بنك البحر المتوسط شهادات إيداع (أداة مالية قابلة للبيع، لها مدة استحقاق محددة وسعر فائدة ثابت)، بلغت قيمتها العادلة 500 مليون دولار، ولكن تقاضى منه ثمناً لها يبلغ 458.81 مليون دولار. بكلام آخر، أعطى مصرف لبنان ما يقارب 41 مليون دولار هدية إضافية لبنك البحر المتوسط».

وبينت أن «هذه الوثائق والمعلومات تشير بما لا يقبل الشك إلى أن بنك البحر المتوسط حقق أكثر من 275 مليون دولار، أرباحاً استثنائية فورية من «الهندسة المالية» التي خصّه بها سلامة بين عام 2013 وأيار 2016. تُضاف هذه الأرباح الطائلة إلى نحو 300 مليون دولار من الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك من «الهندسة المالية» بين حزيران وكانون الأول من العام الماضي، منها نحو 200 مليون دولار حصل عليها مودعون كبار (من ضمنهـم الـحريري نفسـه) وظـّفوا ودائـع بـالدولار عبر هذا البـنك مقـابل عمـولات بلـغت 32% وسـطياً».

بمعنى أوضح، «ضخّ سلامة ما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام إلى بنك البحر المتوسط ما عدا الأرباح السنوية المتكررة التي يجنيها البنك من خلال توظيفاته في دين الدولة».

وردّ بنك «ميد» على «الاخبار»، بقوله « إن «ما نشرته يهدف ربما لاعتبارات سياسية إلى النيل من نزاهة السلطات المصرفية وعلى رأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن سلامة العمليات المصرفية. إلا أنه يؤدي من دون أي مبرر إلى الأذية والاضرار لا بالسلطات المصرفية والحكومية فحسب بل بالقطاع المصرفي وأموال المودعين في المصارف العديدة التي أجرت تلك العمليات المصرفية المألوفة والسليمة مع إمعان الصحيفة في أذية مصرفنا للنيل من مساهميه بحجة أنهم استفادوا من تلك العمليات في حين أن الارباح التي توزع لهم لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنوات عيدية، فضلاً عن ذلك أنكم تشاركون من سرّب معلومات محمية بالسرية المصرفية في جرم إفشاء السر المصرفي».

يبقى أن أي تعيين «في حاكم لمصرف لبنان» لا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة العقوبات المالية الأمريكية على «حزب الله» التي كانت من نتائجها وضع عبوة ناسفة قرب بنك لبنان والمهجر قبل حوالي سنة، ما أحدث أضراراً في المبنى المركزي للمصرف.