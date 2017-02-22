﻿الإمارات تطلب تأجيل «خليجي 23»!

دبي – د ب أ: تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بطلب تأجيل بطولة كأس الخليج المقبلة (خليجي 23)، والتي تستضيفها قطر من 22 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمدة أسبوع واحد، نظرا لتعارض الانطلاقة مع استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي لكأس العالم للأندية. وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي، أن الطلب جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، لتزامن إقامة البطولة مع موعد النسخة الرابعة عشرة لكأس العالم للأندية والتي تستضيفها أبوظبي خلال الموعد نفسه، مضيفا: «ننتظر رأي الاتحاد الخليجي بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن الشركة المروجة للبطولة الخليجية لا تزال تدرس عروض تسويق البطولة تلفزيونيا، وسيتم طرح تصورها خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الخليجي.

ليفربول يجدد عقد لالانا لمدة طويلة

ليفربول – الأناضول: أعلن ليفربول الإنكليزي، تجديد عقد نجم الفريق آدم لالانا لأطول فترة ممكنة للبقاء في النادي. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للتجديد، أو مدة العقد الجديد، وكان من المفترض أن ينتهي عقده الحالي نهاية 2019. ونجح لالانا (28 عاما) في الحصول على ثقة المدرب الألماني يورغن كلوب، وخاض معه 117 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق الإنكليزي. وعبر كلوب عن سعادته لتمديد عقد لالانا.

هوفنهايم يمدد عقد ديميرباي حتى 2021

برلين – د ب أ: مدد هوفنهايم الألماني عقد لاعب وسطه الشاب كريم ديميرباي (23 عاما) حتى عام 2021. وكان اللاعب انضم لهوفنهايم في بداية الموسم الحالي من هامبورغ وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق ليحرص النادي على تمديد عقده لعامين إضافيين. وقال اللاعب: «كان حلما لي أن أجد مكاني سريعا في صفوف الفريق ولكنه لم يكن شيئا مخططا». وخاض ديميرباي 16 مباراة مع هوفنهايم في الدوري الألماني ليساهم في احتلال الفريق المركز الرابع حاليا.

الفيصلي السعودي يتفق مع المدرب الإيطالي سيلناس

الرياض – د ب أ: أنهت إدارة نادي الفيصلي السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي جوفاني سيلناس، ليتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. وتم توقيع العقد في مقر الفيصلي بمدينة حرمة بحضور فهد المدلج رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وكان الفيصلي، الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري السعودي، أقال مدربه السابق الكرواتي توميسلاف إيكوفيتش بسبب سوء النتائج.

ماجيك جونسون مديرا للعمليات في لوس أنجليس ليكرز!

لوس أنجليس – د ب أ: أعلن لوس أنجليس ليكرز الأمريكي لكرة السلة أنه عين النجم الأسطوري ايرفن «ماجيك» جونسون في منصب مدير العمليات. ومع وصول جونسون إلى هذا المنصب، قرر النادي الأمريكي إقالة المدير العام، ميتش كوبتشاك، ونائب رئيس العمليات، جيم بوس. وقال جونسون: «إنه حلم تحول حقيقة وهو العودة إلى ليكرز رئيسا للعمليات للتعاون بشكل وثيق مع عائلة بوس (مالكة الفريق)». وأضاف جونسون، الذي اختير ثلاث مرات أفضل لاعب في دوري المحترفين: «أنا جزء من عالم ليكرز منذ عام 1979 وأحد المولعين بهذه المؤسسة، سأقوم بكل ما يمكنني من جهد لإرساء ثقافة الفوز داخل وخارج الملعب». وتابع جونسون، الذي فاز بخمسة ألقاب في «إن بي إيه» مع ليكرز، قائلا: «لدينا مدرب رائع، لوك والتون، ولاعبون جيدون صغار السن، سنعمل بدون كلل لاستعادة اللقب».

قيمة القميص المسروق للاعب أمريكي 500 ألف دولار!

واشنطن – د ب أ: ذكرت الشرطة أن قميص لعب خاص بتوم برادي، لاعب نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، سرق بعد فوز الفريق بالمباراة النهائية (سوبر بول)، تصل قيمته إلى 500 ألف دولار. وقدم برادي بلاغا إلى الشرطة عقب فوز فريقه في الخامس من شباط/ فبراير بعد يوم من فقدان القميص. وأوضح أنه سرق من الخزانة الخاصة به.

لاعب كرة ألماني يقرر العمل مدربا للغولف!

برلين – د ب أ: قرر لاعب كرة القدم الألماني السابق مانويل فريدريتش اتخاذ خطوة جديدة ومختلفة في مسيرته الرياضية بالعمل مدربا في رياضة الغولف. وقال فريدريتش (37 عاما): «في الماضي تمكنت من تحويل شغفي إلى مهنة، والآن أقوم بهذا من جديد، كنت محظوظا للغاية بأن يكون مصدر رزقي هو رياضة أعشقها». وانتهى فريدريتش لتوه من تأهيل نفسه، طوال ثلاث سنوات، للعمل مدربا للغولف. وأضاف: «عرضوا علي أن أعمل مذيعا في أحد البرامج التليفزيونية، لكنني لم أكن أعرف ما يتعين علي قوله، لأن كل ما يحيط بعالم كرة القدم حاليا لا يثيرني». ولعب فريدريتش لفيردر بريمن وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند، ومثل المنتخب الألماني في تسع مباريات.