﻿بطولة دبي للتنس: الألمانية كيربر تثأر من بويغ وتصعد إلى دور الثمانية

دبي – د ب أ: ثأرت الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة الثانية عالميا، من منافستها البورتوريكية مونيكا بويغ، بعدما تغلبت عليها 6/2 و6/3، في الدور الثالث لبطولة دبي لتنس السيدات.

وكانت بويغ تغلبت على كيربر، المصنف الأولى للبطولة، في المباراة النهائية لدورة الألعاب الأولمبية بريو العام الماضي، لتنتزع الميدالية الذهبية من منافستها الألمانية، محققة أحد أكبر مفاجآت الأولمبياد. وضربت كيربر موعدا في دور الثمانية مع الكرواتية آنا كونغو، التي فجرت مفاجأتها الثانية على التوالي في البطولة، بعدما أطاحت بالروسية إيلينا فيسنينا، المصنفة الثامنة للمسابقة، بالتغلب عليها 3/6 و6/4 و7/6 (7/4)، في مباراة استغرقت ساعتين و31 دقيقة. وتأهلت كونغو إلى دور الثمانية، علما أنها أطاحت في الدور الثاني أيضا بالأسترالية سامانتا ستوسر المصنفة الثانية عشرة. وأفلتت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا من الكمين الأمريكي وقلبت تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز ثمين 4/6 و6/4 و6/3 على منافستها الأمريكية كريستينا ماكهيل. ولحقت سفيتولينا بالصينية كيانغ وانغ والأمريكية لورين ديفيس واللاتفية أنستازيا سيفاستوفا إلى دور الثمانية. واستغرقت سفيتولينا المصنفة السابعة، ساعتين و22 دقيقة للتغلب على منافستها الأمريكية لتحرمها من مواجهة أمريكية خالصة في دور الثمانية، حيث تأهلت سفيتولينا إلى دور الثمانية الذي تلتقي فيه مع الأمريكية لورين ديفيس. وكانت ديفيس واصلت انطلاقتها الرائعة في البطولة وشقت طريقها بنجاح إلى دور الثمانية بفوزها الثمين 4/6 و6/1 و6/3 على الروسية إيكاترينا ماكاروفا. وكان فوز ديفيس بمثابة مفاجأة كبيرة، لا سيما وأن مباراتيها السابقتين أمام ماكاروفا انتهتا بفوز كاسح لماكاروفا، التي أصبحت أولى لاعبتين روسيتين تودعان البطولة من الدور الثالث حيث لحقت بها فيسنينا. وواصلت الصينية كيانغ وانغ تقدمها وتأهلت لدور الثمانية بالفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6/1 و6/4. وثأرت وانغ للتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية والتي سقطت أمام ملادينوفيتش في دور الـ32 .وتواجه وانغ في دور الثمانية اختبارا أكثر سهولة حيث تلتقي مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا التي تغلبت بالدور الثالث على الصينية الأخرى شواي بينغ المشاركة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) 6/4 و6/3 .